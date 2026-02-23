Ana Layevska, Sara Maldonado y Valentino Lanús se REENCUENTRAN a 26 años de ‘El Juego de la Vida’

“Los años pasan y el cariño y los recuerdos siguen intactos”.

Hace 26 años se estrenaba ‘El Juego de la Vida’, una telenovela juvenil que reunía a estrellas como Valentino Lanús, Sara Maldonado y Ana Layevska, y que era producida por Roberto Gómez Fernández.

La trama cuenta cómo ‘Lorena’ (Sara Maldonado), ‘Paulina (Ana Layevska), ‘Fernanda’ (Margarita Magaña) y ‘Daniela’ (Jacqueline García) son cuatro amigas que viven el último año de la preparatoria.

‘Lorena’ es novia de ‘Mariano’ (Mauricio Barcelata), pero este decide romper con ella al enamorarse de ‘Tania’ (Maki Moguilevsky), una chica problemática y caprichosa quien haciéndose pasar por amiga de ‘Lorena’ siempre la ha odiado y desea destruirla.

TE RECOMENDAMOS: Margarita Gralia y Plutarco Haza, ‘LA PAREJA PROHIBIDA’ de ‘Mirada de Mujer’, vive reencuentro tras 29 años

Dolida, ‘Lorena’ se echa a correr a la calle y a punto de ser atropellada por un auto es rescatada por ‘Juan Carlos’ (Valentino Lanús), un apuesto joven que ha regresado de estudiar fuera. Desde el principio entre ambos surge el amor, pero este se verá empañado a causa de ‘Tania’ quien al conocer a ‘Juan Carlos’ no duda en tratar de conquistarlo y sacar del camino a ‘Lorena’ nuevamente.

Un malentendido con un examen robado provoca que el director de la prepa le ordené a ‘Lorena’ buscar una actividad extra escolar como sanción, aunque en el fondo lo que busca es que se despeje de la reciente muerte de su padre, quien fue asesinado.

Con la ayuda de sus tres amigas terminan decidiendo crear un equipo de futbol femenino el cual, según los resultados, podría participar en el torneo interescolar. El problema surge cuando pocas de las chicas muestran interés en hacer parte del equipo y en encontrar a alguien quien las entrene. De este modo, las cuatro amigas le proponen la idea a ‘Don Nicolás’ (Luis Gimeno), un viejo consejero de la preparatoria quien en su juventud fue deportista. ‘Don Nicolás’ convoca a su nieto para que lo ayude, lo cual ocasiona que ‘Tania’ decida inscribirse al equipo como una excusa para estar cerca de ‘Juan Carlos’ y también la intervención de otras chicas.

Así, en la cancha y sus alrededores surgirán diversas situaciones que pondrán a prueba el valor de la amistad, el amor y el coraje entre este grupo de jóvenes: ‘Lorena’ para estar junto a ‘Juan Carlos’ y luchar contra las intrigas de ‘Tania’ y ‘Fabián’ (Rodrigo Mejía), un periodista que se obsesiona con ella.

Ahora, tras más de dos décadas, las figuras centrales del melodrama Ana, Sara y Valentino, se reunieron. Con una serie de imágenes que compartieron en sus redes sociales, los amigos y colegas disfrutaron de volverse a ver y celebrar el proyecto que los unió.

“25 años del juego de la vida wow !!! Gracias a todos los que la vieron, los que la están volviendo a ver, las que se me acercan siempre para decirme que gracias a la novela se atrevieron a jugar futbol. EJDLV fue el comienzo de mi carrera a 25 años no tengo mas qué agradecimiento para los que me han dado la oportunidad de acompañarlos en sus pantallas”, escribió Maldonado en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Ana Layevska mencionó que “los años pasan y el cariño y los recuerdos siguen intactos”. También agradeció a sus compañeros Sara y Valentino.

NO TE VAYAS SIN LEER: Daniela Luján y Martín Ricca protagonizan la BODA más esperada desde ‘El Diario de Daniela’

En los videos que se compartieron, se observa cómo Maldonado y Layevska ingresan a un salón lleno de invitados cantando el tema principal de la telenovela ‘El Juego de la Vida’, misma que corría a cargo de la banda ’Twister’.

Finalmente, Sara le escribió a Ana “qué suerte que este proyecto haya sido contigo y qué suerte volverte a encontrar. Te quiero”.