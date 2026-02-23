Suscríbete
Hermana de Mónica Noguera luchó por su vida tras feroz ataque; fue MORDIDA dos veces por un cocodrilo

Se encontraba en un paseo familiar en Puerto Escondido cuando vivió momentos de terror.

Febrero 23, 2026 
Ericka Rodríguez
La hermana de Mónica Noguera fue atacada por un cocodrilo.

“Me voy a quedar aquí”.

La hermana de la conductora Mónica Noguera tuvo que pelear por su vida luego de sufrir un feroz ataque por parte de un cocodrilo. Laura se encontraba de vacaciones junto a su madre y sus dos perros.

El incidente ocurrió cuando las mascotas de Laura ingresaron a un manglar y el reptil se aproximó, propinándole dos mordidas a la víctima.

A pesar de la gravedad, logró patear al animal y, sin darse cuenta de la magnitud de las heridas, caminó junto a su madre por 15 minutos hasta que encontraron una cabaña donde pudo recibir primeros auxilios y fue trasladada a un hospital.

Mónica relató que inicialmente su hermana pensó que sólo había sufrido una mordida, pero después supo que fueron dos, por lo que llego a temer por su vida: “Me voy a quedar aquí”, pensó, convencida de que podía desangrarse.

El miedo más grande de Laura, dijo, fue dejar a su madre en un sitio seguro.

Tras el ataque, la víctima recibió varias puntadas en la pierna y actualmente se reporta en buen estado.

Mónica señaló que su hermana pensó que se iba a desangrar caminando, sin embargo, encontraron una cabaña donde le dieron primeros auxilios y la trasladaron a un hospital: “Me cuenta que vio y dijo: ‘me voy a quedar aquí’, pensó que lo único que quería era dejar a mi mamá en un lugar seguro, pero ella pensó: ‘me voy a desangrar’”.

En un momento se sientan en un manglar, los perros se meten al manglar y el cocodrilo entra. Ella creía que había sido sólo una mordida, pero fueron dos (…) lo que hace es que como instinto pateó al cocodrilo. La mordida de cocodrilo es de las más peligrosas por la bacteria. Ella no se dio cuenta de la gravedad. Ella para a mi mamá y todavía caminaron 15 minutos”, narró Mónica Noguera.

Mónica Noguera
Ericka Rodríguez
