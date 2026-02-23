Ingrid Martz revela que su hija Martina es un bebé arcoíris: “Antes tuve un otro embarazo”

“Algún día les contaré la historia con calma”, dijo Ingrid Martz hace un año, durante una entrevista con Mauricio Mancera al hablar de cómo se embarazó de su hija Martina.

Ese día llegó. Y la historia es profundamente conmovedora no sólo por lo que pasó con Martina, sino lo que Ingrid vivió durante los dos años anteriores.

Martz cuenta que en su época de mayor éxito y popularidad como protagonista de telenovelas, su vida personal atravesaba por una crisis emocional: ella quería ser madre y no podía.

“Era la etapa de “Antes muerta que Lichita”, de verdad era una etapa muy bonita de mi carrera”, le contó a Yordi Rosado en su canal de Youtube.

Alrededor de esos años (entre 2014 y 2016), la actriz se despedía de sus compañeros actores cada que terminaba un proyecto con una frase: “Ahí nos vemos dentro de unos años, yo me voy a ser mamá”.

Sin embargo, no sucedía. Luego de varios exámenes médicos, el diagnóstico fue devastador: “Es casi imposible que te embaraces”, le dijo el médico.

Hoy, Ingrid Martz tiene una hija llamada Martina, que nació en 2019, por la cual finalmente pudo cumplir su sueño de decir: “Nos vemos en unos años, me voy a ser mamá”.

De hecho, Igrid se refiere a Martina constantemente como “un milagro”.

Ahora se sabe que no es solamente por el hecho de que los médicos le habían dicho que era casi imposible que se embarazara, sino porque Martina fue un bebé arcoíris.

La historia de su embarazo fallido

En la charla con Yordi Rosado, la actriz narra el momento en que se enteró que estaba embarazada por primera vez y la tragedia que vivió en cuestión de días.

“Me habían dicho que estaba embarazada pero luego, a los dos días me hice el examen de sangre, el médico me dijo que no. Yo le dije: Pero sí estoy embarazada”.

Ingrid, en efecto, sentía que su cuerpo había cambiado por lo que se sometió a otros estudios que le dieron la razón... aunque también la llevaron a vivir una tragedia súper dolorosa.

“Fue muy triste porque sabíamos que iba ser casi imposible y fue un embarazo extrauterino. o sea, por centímetros... y me tuvieron que hacer un legrado porque es peligrosísimo”

Tuvieron que pasar dos años antes de que la actriz se pudiera recuperar el golpe que significó esa pérdida. Y de hecho, sólo se recuperó cuando tuvo la noticia otra vez de que estaba embarazada.