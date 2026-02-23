Suscríbete
Famosos

Ingrid Martz revela que su hija Martina es un bebé arcoíris: “Antes tuve un otro embarazo”

La actriz habló por primera vez de lo que sucedió cuando los médicos le dijeron: es casi imposible que te embaraces

Febrero 22, 2026 • 
Alejandro Flores
ingrid martz.jpg

Ingrid Martz narró su odisea con final feliz

Instagram

“Algún día les contaré la historia con calma”, dijo Ingrid Martz hace un año, durante una entrevista con Mauricio Mancera al hablar de cómo se embarazó de su hija Martina.

Ese día llegó. Y la historia es profundamente conmovedora no sólo por lo que pasó con Martina, sino lo que Ingrid vivió durante los dos años anteriores.
Martz cuenta que en su época de mayor éxito y popularidad como protagonista de telenovelas, su vida personal atravesaba por una crisis emocional: ella quería ser madre y no podía.

“Era la etapa de “Antes muerta que Lichita”, de verdad era una etapa muy bonita de mi carrera”, le contó a Yordi Rosado en su canal de Youtube.

Alrededor de esos años (entre 2014 y 2016), la actriz se despedía de sus compañeros actores cada que terminaba un proyecto con una frase: “Ahí nos vemos dentro de unos años, yo me voy a ser mamá”.
Sin embargo, no sucedía. Luego de varios exámenes médicos, el diagnóstico fue devastador: “Es casi imposible que te embaraces”, le dijo el médico.
Hoy, Ingrid Martz tiene una hija llamada Martina, que nació en 2019, por la cual finalmente pudo cumplir su sueño de decir: “Nos vemos en unos años, me voy a ser mamá”.
TE RECOMENDAMOS: Famosa standupera denuncia que NO le han devuelto el dinero de sus boletos de “Enrrollados”
De hecho, Igrid se refiere a Martina constantemente como “un milagro”.
Ahora se sabe que no es solamente por el hecho de que los médicos le habían dicho que era casi imposible que se embarazara, sino porque Martina fue un bebé arcoíris.

La historia de su embarazo fallido

En la charla con Yordi Rosado, la actriz narra el momento en que se enteró que estaba embarazada por primera vez y la tragedia que vivió en cuestión de días.

“Me habían dicho que estaba embarazada pero luego, a los dos días me hice el examen de sangre, el médico me dijo que no. Yo le dije: Pero sí estoy embarazada”.

Te puede interesar:
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores

Ingrid, en efecto, sentía que su cuerpo había cambiado por lo que se sometió a otros estudios que le dieron la razón... aunque también la llevaron a vivir una tragedia súper dolorosa.

“Fue muy triste porque sabíamos que iba ser casi imposible y fue un embarazo extrauterino. o sea, por centímetros... y me tuvieron que hacer un legrado porque es peligrosísimo”

Tuvieron que pasar dos años antes de que la actriz se pudiera recuperar el golpe que significó esa pérdida. Y de hecho, sólo se recuperó cuando tuvo la noticia otra vez de que estaba embarazada.

“Reponerme de esa me costó... y luego vino este ángel que es Martina y por eso siempre digo: sí hay esperanza”.

Ingrid Martz
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
edaurdo santamarina y mayrin villanueva (1).jpg
Famosos
Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina entraron a "¿Apostarías por mí?” para dar consejos
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
cecilia gabriela (1).jpg
Famosos
Estrella de telenovelas de los 90 reaparece con la cara lavada para nuevo proyecto
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
willie colon (1).jpg
Famosos
El último mensaje de Willie Colón antes de morir fue un fuerte reclamo a los jóvenes
Febrero 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
eduardo antonio el divo niurka.jpg
Famosos
Así fue la noche en que El Divo enamoró a Niurka: “no le importó mi orientación sexual”
Febrero 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
caso vaquita.jpg
Viral
José Luis vive en las vías del tren, le quitaron a su perra y sus cachorros pero luchó hasta recuperarlos
El caso Vaquita conmovió y movilizó a ciudadanos de Mexicali
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
rené strcikler.jpg
Famosos
René Strickler se siente manipulado en "¿Apostarías por mi?": “no se vale lo que hicieron con mi hijo”
El actor se vio afectado y Rubí, su pareja, intentó reanimarlo
Febrero 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
florinda meza documental.jpg
Famosos
Florinda Meza ya vio su documental y hay cosas que NO le gustaron
La actriz y productora asegura que ella solamente dio las entrevistas pero no produjo ni dirigió el documental
Febrero 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
mara patricia castaañeda hermano muere.jpg
Famosos
Amigos y periodistas reaccionan a la muerte del hermano de Mara Patricia Castañeda
Juan Francisco Castañeda tuvo una larga y destacada trayerctoria como periodista de radio y televisión
Febrero 21, 2026
 · 
Alejandro Flores