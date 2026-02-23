El hombre que le quitó a Alejandra Guzmán la fe en el matrimonio

Alejandra Guzmán comenzó el año 1999 con una convicción: “Ya no creo en el matrimonio”.

Ese día en que la cantante perdió la fe en la unión legal de una pareja quedó escrita en las páginas de TVyNovelas.

En una entrevista publicada en marzo de ese año, Alejandra se abrió como pocas veces para revelar el impacto emocional que había vivido un año antes, cuando se casó en secreto y se divorció rápido.

“Después de lo que me pasó es mejor evitarse los problemas: no me volveré a casar”, le dijo Alejandra Guzmán a TVyNovelas.

Para esas fechas, Alejandra ya tenía una nueva relación con Mauricio Robles, a quien en ese momento consideraba “su media naranja”.

La Guzmán se casó a fines de febrero de 1998 con Farrell Goodman en una boda misteriosa de la que nunca se ha revelado la fecha exacta. El matrimonio, sin embargo, duró apenas unos cuantos meses ya que Farrell fue arrestado y acusado en Europa de tráfico de estupefacientes.

Un año después, la cantante habló por primera vez abiertamente de lo que significó ese turbio episodio de su vida, en las páginas de nuestra revista.

¿Por qué dejó de creer en el matrimonio?

Se dijo cansada de las heridas que le dejó su unión con Farrell, pero también dijo que era otra vez una mujer feliz gracias a que Mauricio le devolvió la esperanza en cosas del amor y sobre todo en los hombres.

“Ellos son la mitad de la vida, son nuestra pasión como mujer siempre necesitas una mitad”

Al preguntarle si llegaría a casarse con Mauricio Robles, su respuesta fue contundente y lapidaria.

“Estamos muy bien así; no quiero forzar mi relación, no quiero comprometerme. Creo que lo más bonito es que día a día luches por tu amor. Cuando te casas ya no es lo mismo. No sé por qué pero todo cambia; yo creo que cuando firmas un papel ellos piensan que ya eres de su propiedad que ya tienen derecho sobre ti”.

Separación sin aprendizaje

El golpe de lo que sucedió con Farrell fue tan vertiginoso y profundo que Alejandra confesó que no había terminado de procesarlo. La experiencia lo dejó con una profunda crisis más que con algo positivo.

“Como todo sucedió en un mes, no tuve tiempo de aprender”.

Explicó que no se iba divorciar, sino otro procedimiento legal para separarse del empresario.