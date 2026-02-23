Suscríbete
El hombre que le quitó a Alejandra Guzmán la fe en el matrimonio

La cantante vivió una crisis emocional durante 1998 y 1999

Febrero 22, 2026 • 
Alejandro Flores
alejandra guzman y farrell goodman (1).jpg

Alejnadra Guzmán, en la portada de “Bye Bye mamá”

Melody

Alejandra Guzmán comenzó el año 1999 con una convicción: “Ya no creo en el matrimonio”.

Ese día en que la cantante perdió la fe en la unión legal de una pareja quedó escrita en las páginas de TVyNovelas.
En una entrevista publicada en marzo de ese año, Alejandra se abrió como pocas veces para revelar el impacto emocional que había vivido un año antes, cuando se casó en secreto y se divorció rápido.

“Después de lo que me pasó es mejor evitarse los problemas: no me volveré a casar”, le dijo Alejandra Guzmán a TVyNovelas.

Para esas fechas, Alejandra ya tenía una nueva relación con Mauricio Robles, a quien en ese momento consideraba “su media naranja”.
La Guzmán se casó a fines de febrero de 1998 con Farrell Goodman en una boda misteriosa de la que nunca se ha revelado la fecha exacta. El matrimonio, sin embargo, duró apenas unos cuantos meses ya que Farrell fue arrestado y acusado en Europa de tráfico de estupefacientes.

Un año después, la cantante habló por primera vez abiertamente de lo que significó ese turbio episodio de su vida, en las páginas de nuestra revista.
PUEDES LEER: La turbia historia de engaños que sumió a Alejandra Guzmán en una depresión muy severa

¿Por qué dejó de creer en el matrimonio?

Se dijo cansada de las heridas que le dejó su unión con Farrell, pero también dijo que era otra vez una mujer feliz gracias a que Mauricio le devolvió la esperanza en cosas del amor y sobre todo en los hombres.

“Ellos son la mitad de la vida, son nuestra pasión como mujer siempre necesitas una mitad”

TE RECOMENDAMOS: “Mario Bezares es un manipulador": la quinta pareja eliminada de "¿Apostarías por mí?” no lo perdona
Al preguntarle si llegaría a casarse con Mauricio Robles, su respuesta fue contundente y lapidaria.

“Estamos muy bien así; no quiero forzar mi relación, no quiero comprometerme. Creo que lo más bonito es que día a día luches por tu amor. Cuando te casas ya no es lo mismo. No sé por qué pero todo cambia; yo creo que cuando firmas un papel ellos piensan que ya eres de su propiedad que ya tienen derecho sobre ti”.

Separación sin aprendizaje

El golpe de lo que sucedió con Farrell fue tan vertiginoso y profundo que Alejandra confesó que no había terminado de procesarlo. La experiencia lo dejó con una profunda crisis más que con algo positivo.

“Como todo sucedió en un mes, no tuve tiempo de aprender”.

Explicó que no se iba divorciar, sino otro procedimiento legal para separarse del empresario.

“Es anulación de matrimonio porque duré un mes casada pero por las circunstancias creo que el juez va a estar a mi favor y espero que muy pronto se resuelva esta situación”.

Alejandra Guzmám
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
