Angélica María sostiene a Angélica Vale en el día de su cumpleaños 50 y en pleno divorcio

No han sido horas fáciles para Angélica Vale, pues se confirmó que Otto Padrón inició los papeles para concretar su divorcio y este 11 de noviembre celebra su cumpleaños 50.

Aunque no la esté pasando bien en el terreno de lo sentimental, Angélica Vale se mantiene firme y pone su mejor actitud para celebrar cinco décadas de vida.

En su programa de radio ‘La Vale show’ en La Nueva Cali 93.9 en California, la actriz se puso una corona y una banda como si fuera reina de belleza, para celebrar sus 50.

Angélica Vale celebra 50 años YouTube/Cali93.9

Transitó su programa matutino acompañada por sus hijos, siempre con la mejor intención de entretener al público y provocar sonrisas.

Al final, Angélica María apareció a cuadro para sostener a su hija en estos momentos complicados. La Vale pidió un deseo antes de soplar las velas de su pastel, mientras su madre la abrazaba incondicionalmente como siempre las hemos visto.

Además, Angélica Vale goza del cariño de sus compañeros, quienes la apoyaron también el día lunes 10 de noviembre, cuando confirmó la noticia de su divorcio desde esa cabina de radio.

Angélica y Otto Padrón tenían problemas desde inicios de 2025

Raúl De Molina, en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, reveló que se sorprendió por la noticia del divorcio, pues “Los quiero mucho a los dos”.

“Yo me había enterado que tenían problemas desde principios del mes de marzo, no por Otto ni por Angélica, sino por una tercera persona que me lo dijo”, reveló Raúl de Molina.

“No quiero decir esas cosas de las que me enteré, pero cuando finalmente me entero ayer que se están divorciando, nunca pensé que llegaría a esto”, dijo El Gordo.