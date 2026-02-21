Suscríbete
Famosos

Fans adivinan quiénes son los primeros hermanos que estarán en “Juego de Voces”

Esta temporada se llama “Hermanos y rivales”

Febrero 20, 2026 • 
Alejandro Flores
angelica vale rio roma juego de voces.jpg

Angélica Vale ya comenzó la grabación de “Juego de voces”

Televisa

“Esas pelucas son inconfundibles”, en el comentario de Héctor Vargas en la cuenta oficial de “Juego de Voces”, el programa que está por comenzar una nueva temporada.

Y junto con el anuncio de la nueva temporada se publicaron dos videos con pistas sobre los primeros concursantes de la temporada 2026.
En esta ocasión la temática es “Hermanos y rivales”, que fue presentada por Angélica Vale como una oportunidad para poner a prueba el talento familiar.

“Aunque sé que con los latinos son como hermanos, a veces los hermanos no sabemos compartir”, dice Vale en el primero de los videos.

¿Quiénes son los primeros confirmados en “Juego de voces”?

Las pistas sobre la primera pareja de hermanos que competirán en este programa de concurso de canto que en años anteriores ha enfrentado a padres e hijos resultaron obvias y evidentes para los fans.

“Son un dúo pop, ncieron en Tulancingo y escribieron el tema con el que me case”, dice Angélica Vale en la segunda publicación del perfil de Instagram de Juego de Voces.

Efectivamente, las siluetas que se publicaron junto con los videos no dejaron deuda de que son los hermanos José Luis y Raúl Ortega, que se hicieron populares desde los primeros años del siglo XXI con el nombre artístico de Río Roma.

Como en cada temporada, los participantes se dividirán en dos equipos, los cuales cada semana se enfrentarán en un duelo de canto donde el voto del público decide quién gana.

En “Hermanos y rivales” los equipos se llamarán “Favoritos” y “Consentidos”.

Juego de Voces angélica vale
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
