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Angélica Rivera anuncia bioserie y su hija Sofía Castro la interpretará: “es un acto de LIBERTAD Y VALENTÍA”

La exprimera dama ha decidido llevar a las pantallas su vida y aparecerá en Netflix.

Octubre 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Sofía Castro personificará a su madre, Angélica Rivera, en su bioserie.

Netflix

“Durante años fui un personaje en la conversación pública; hoy quiero demostrar la mujer que soy”.

Angélica Rivera dio a conocer que prepara su propia serie biográfica y que tendrá como base el camino que la llevó de ser una de las actrices más populares a volverse primera dama de México.

La intérprete destacó que en su proyecto resaltará la manera en la que tuvo que aprender a lidiar con la vida política.

A través de sus redes sociales, Rivera y su hija Sofía Castro colgaron fotografías donde aparecen juntas y también revelaron que será ella quien personifique a su propia madre.

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Otro dato sobre la producción es que estará a cargo de ‘Netflix’ y de los creadores de ‘Luis Miguel, la serie’.

‘Netflix’, por su parte, adelantó que la bioserie no se centrará en los inicios de la llamada ‘Gaviota’, sino en la etapa en la que fungió como esposa de Peña Nieto.

“Explorará la historia íntima de cómo una de las figuras más reconocidas y comentadas de la televisión mexicana se convirtió en primera dama con todos los retos y sacrificios que jamás se imaginó enfrentar, sólo para descubrir que el verdadero papel de su vida se convertirá en sobrevivir a la maquinaría del poder”, se lee en el texto.

Al tiempo, la propia Angélica reveló que:

“Contar mi historia desde mi esencia es un acto de libertad y valentía. Durante años fui un personaje en la conversación pública; hoy quiero demostrar la mujer que soy, detrás de los titulares con sus errores, sus miedos y su capacidad para reinventarse”.

Para Sofía: “Interpretar a mi mamá, en la etapa más compleja y vulnerable de su vida es un honor, una gran responsabilidad y el reto más grande de mi carrera. Es una gran oportunidad poder contar una historia que, al final, también es parte de la mía”.

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Angélica Rivera Sofía Castro No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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