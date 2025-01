Las mejores dietas, rutinas y secretos de belleza de las estrellas para 2025

FOTOGRAFÍAS: LUIS MANZO / ARTURO DÍAZ.- Después de los banquetes y delicias decembrinas no hay nada mejor que arrancar el nuevo año con el propósito de moldear el cuerpo y lograr el físico de tus sueños.

Con mucha determinación, los famosos de la televisión, las redes y el mundo fitness consiguen la meta y ahora, a través de TVyNovelas comparten su efectiva fórmula presumiendo los resultados con una exclusiva sesión de fotos desde la azotea de un edificio en el centro de la Ciudad de México.

Aleida Núñez - “Hay períodos en los que dejo el azúcar”

Escultural y seductora, siempre cautiva bien sea en las telenovelas o en los escenarios musicales; Aleida Núñez posee uno de los mejores cuerpos del espectáculo mexicano y nos dice cómo lo ha conseguido:

“Trato de tener una vida muy saludable, tanto mental como físicamente, desde los 16 años hago ejercicios y ahora, aparte de eso cumplo con una rutina, como mucha proteína, casi no consumo carbohidratos, de repente tengo períodos en los que dejo el azúcar, reduzco la sal. Hace muchos años comencé a tomar cúrcuma, jengibre, té verde, creo que son antioxidantes maravillosos para el cuerpo y también para la piel”.

Armando Andrade - “Hago barras, pilates y yoga”

Actualmente, el actor y modelo está en pantalla con la telenovela Amor amargo, interpretando a Juan Pedro Guerra. Para él, el cuidado físico ha sido fundamental.

“Justo tengo un centro de bienestar en el que se dan muchas clases de funcionales, barras, pilates, yoga, entonces trato de ser muy coherente. Me gusta mucho correr, los domingos sí es de ley, también hago una carrera al año, entreno en grupo, o sea, se hace de todo. Intento tener un tipo de alimentación saludable, no me limito con nada, si se me antoja una galleta con leche me la como, pero también busco cocinar yo mismo esa comida que me encanta”.

Armando Andrade

Dariana Alvarado - La disciplina es la clave”

Es una de las animadoras más reconocidas del momento en su natal Venezuela gracias a su participación en el programa Sábado en la noche.

“Si bien, el ejercicio nos ayuda a definir músculos, conseguir firmeza y aumentar volumen en ciertas partes del cuerpo, la disciplina es la clave de todo, así que debemos cuidar todo lo que consumimos. En mi caso, trato de no meter en mi dieta harinas, azúcares, grasas, arroz. Procuro desayunar claras de huevo con espinacas, algunas veces un batido de proteína o café. Ocasionalmente hago ayunos de 16 horas, dejando que el organismo descanse y permita una depuración eficaz”.

Dariana Alvarado

Rafael Oropeza - “Hago cinco comidas al día”

El modelo y conductor venezolano comenzó su carrera en México dentro del matutino Sale el sol, luego saltó al reality de Televisa Las estrellas bailan en Hoy, y ahora se alista para emprender su propio pódcast.

“Para marcar más mi abdomen hago cardio en ayunas. Yo descubrí que a mí el azúcar me hace mucho daño porque se me nota en la piel, en los estados de ánimo, entonces mi vida trato de hacerla sin un 90 por ciento de azúcar. Además, tengo un estilo de vida saludable, hago cinco comidas al día, proteína, carbohidratos, vegetales, disminuí mucho el consumo de carnes rojas y puedo asegurar que mejoré considerablemente la digestión”.

Rafael Oropeza

Nacho Casano - “¡Soy vegano!”

El tercer finalista de la reciente temporada de Las estrellas bailan en Hoy sigue un estilo de vida en el que no entra ningún tipo de proteína animal.

“Soy vegano desde hace más de 10 años, no como nada que haya sufrido para que yo lo ingiera, llevo 30 años haciendo ejercicio a diario, ahorita en el reality que estuve eran 12 horas de ensayo, juego pádel, entreno de distintas maneras. No como lácteos, nuevos, nada que venga del animal, es un tema de conciencia que va de la mano con el bienestar porque implica mucho menos químicos, menos productos procesados y estoy bien con eso”.

Nacho Casano

Paola Villalobos - “El alcohol inflama demasiado”

La actriz no se complica con las dietas, pero eso sí, trata de ser lo más disciplinada posible para lucir unas curvas de infarto.

“Como tal no llevo un régimen alimenticio, no castigo mi organismo, pero sí trato de cuidarme de lunes a viernes, evitando principalmente el alcohol porque eso inflama demasiado, no tomo jugos procesados, no tomo refrescos, me encanta el pan, pero si voy a comer carbohidratos procuro meter sólo dos tortillas de maíz o un pan integral al día. En el desayuno me hago mis huevitos revueltos con jamón, con nopal o un licuado de proteína. Entre comidas no consumo snacks, si acaso alguna fruta, siempre consumo pollo, carne, atún, acompañado de un poco de arroz blanco y siempre ensalada porque me ayuda para la digestión”.

Paola Villalobos

Gaby Ramírez - “Respeto mi cuerpo comiendo saludable”

Este 2025 veremos a Gaby Ramírez compartiendo escena con David Zepeda y Eva Cedeño en la telenovela A.mar, por lo que ha procurado lucir fenomenal en su regreso a los melodramas. Y así nos cuenta cómo logra cuerpazo:

“Soy muy estricta, definitivamente no como azúcar, más que en las frutas, me gustan los mangos, quizás alguna manzana, papaya para la digestión. En cuanto a los entrenamientos, me gusta el gimnasio, la natación”.

Gaby Ramírez

Brandon Castañeda - “Si no comes bien, nada funciona”

En 2024 estuvo en La isla, desafío Grecia y Turquía, de TV Azteca. Argumenta que busca recuperar los kilos que perdió, por lo que ya comenzó un reto que el público también puede seguir en sus redes sociales. “Lo primero y fundamental es la alimentación, puedes matarte en el gimnasio tres horas, pero si no comes bien, nada funciona. Mi recomendación es hacer unas tres o cuatro comidas al día, con verduras, proteína, poco carbohidrato, eliminar lo más que se pueda el azúcar porque eso se acumula en el abdomen y hace que nos salga la lonja”.