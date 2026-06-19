Anahí dio un concierto a pesar de que tenía una grave enfermedad: “Me tuvieron que inyectar”

Dice Anahí que el dolor era tan intenso que comenzó a hacerse chiquita.

La cantante recordó los momentos más complicados que vivió durante la gira del reencuentro con RBD en 2023, con conciertos masivos en países como Brasil y que concluyó con una apoteósica presentación en el estadio Azteca.

Detrás de esa euforia, popularidad y éxito, Anahí mantuvo en secreto una dolencia cuya gravedad reveló en una charla con Poncho Herrera.

Producida por Disney, esta conversación lleva a ambos actores y cantantes a hacer memoria de sus años felices como integrantes de ese fenómeno que comenzó como una telenovela, luego se convirtió en un grupo musical y finalmente un concepto generacional.

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Las muchas enfermedades de Anahí durante la gira de RBD

Pero uno de los momentos de mayor impacto fue cuando Anahí reveló todo lo malo que vivió en cuanto a su salud durante aquellos cinco meses de gira con sus compañeros de RBD.

Primero, padeció la perforación de un tímpano, historia que fue bien conocida en su momento y que puso en riesgo su audición.

“Comencé la gira sorda de un oído”, le dijo a Poncho.

Luego tuvo Covid, enfermedad que la obligó a aislarse justo a mitad de la gira.... y luego tuvo influenza... y luego una infección “terrible” en los riñones.

Sobre este último padecimiento (que sufrió cuando la banda llegó a Sao Paulo), le cuenta a Poncho:

“Yo pensé que tenía dengue por los dolores tan fuertes. Me hacen los estudios y salgo positivo a una mega infección en los riñones”.

A pesar de que el médico le alertó que tenía que ser internada porque era una infección"gravísima”, ella decidió no obedecer al médico y hacer el concierto.

“Llevaba 10 años esperando regresar a Brasil ¿cómo no iba a ir al concierto? Me fui y bueno, era un dolor que... las mujeres que han sido madres me van a entender: era un dolor más fuerte que parir dos hijos”.

¿Qué le inyectaron a Anahí durante en el último concierto de Sao Paulo?

Fue entonces que con cada canción aumentaba el dolor y Anahí se paralizaba del dolor.

Una ambulancia la esperaba al lado del escenario para llevarla al hospital pero Anahí insistió en hacer el show hasta que, cuando faltaban tres canciones para el final, el dolor la venció.

“Es lo que más coraje me da, que solamente faltaban tres canciones”.

Al día siguiente no pudo estar en concierto porque se quedó en el hospital con suero y medicamento intravenoso.

Para el último concierto en Sao Paulo, la cantante hizo todo lo posible por estar presente.

“Les dije: yo no sé cómo le hacen pero yo quiero dar ese concierto. Y me dijeron: pues morfina porque no vas a aguantar el dolor. Y me inyectaron morfina”.

Un poco en broma y otro en serio, dice que no se acuerda muy bien de lo que pasó en el concierto pero lo dio.