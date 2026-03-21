Plataforma multinacional menosprecia la versión mexicana de The Office; fans le responden

Acá no se llama Michael Scott sino Jerónimo Ponce III. Y no es un mero vendedor venido a más sino el rico heredero de un emporio de jabón.

“El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza”, escribió HBO sobre un video de un fragmento de The Office, la versión estadounidense.

La historia de éxito de The Office llega a México

La adaptación depara producirla con actores mexicanos ha provocado en redes sociales un debate en torno a la calidad de su humor, la tropicalización de sus personajes y, sobre todo, la mexicanización de sus situaciones.Es un debate al quele entra ahora con un mensaje en su cuenta de Instagram en la que fue despiadado.

Esta serie fue originalmente británica, creada por Rick Gervais como una ácida crítica a la vida laboral de aquel país.

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La serie estadounidense es la primera franquicia que se hizo y tuvo tal éxito que se hicieron 9 temporadas. Luego vino la versión australiana y ahora la mexicana, producida y transmitida por Amazon Prime.

En México, la versión estadounidense se puede ver por HBO y fue por eso que esta plataforma busco trollear a “La Oficina”.

El mensaje que insinúa que The Office es una especie de Dios de las sitcoms mientra que “La Oficina” es un mero santo, lo colocó HBO en el fragmento en el que Michael Scott presume hablar español... aunque en realidad solamente sabe decir “hola”.

La publicación alimentó aún más el debate, pues muchos de los fans de La Oficina, escribieron en esa misma publicación algunos comentarios para defenderla con vehemencia.

“La verdad es que la oficina en Aguscalientesnnn tiene potencial... tiene pooteennnciaaal”, “no te pongas celoso, tío HBO”, son algunos de los comentarios.

Pero también hubo respuesta de Amazon, que escribió:

“Tranquilos, también conocemos a Dios y abrió sucursal en Aguascalientesnnn”.

