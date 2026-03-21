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Series y Cine

Plataforma multinacional menosprecia la versión mexicana de The Office; fans le responden

La Oficina ha polarizado a los fans mexicanos y esto fue aprovechado por las plataformas para trolearse

Marzo 21, 2026 • 
Alejandro Flores
the office laoficina.jpg

Fernando Bonilla contra Steve Carrell

HBO y Amazon

Acá no se llama Michael Scott sino Jerónimo Ponce III. Y no es un mero vendedor venido a más sino el rico heredero de un emporio de jabón.

La adaptación de The Office para producirla con actores mexicanos ha provocado en redes sociales un debate en torno a la calidad de su humor, la tropicalización de sus personajes y, sobre todo, la mexicanización de sus situaciones.
Es un debate al que HBO le entra ahora con un mensaje en su cuenta de Instagram en la que fue despiadado.

“El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza”, escribió HBO sobre un video de un fragmento de The Office, la versión estadounidense.

La historia de éxito de The Office llega a México

Esta serie fue originalmente británica, creada por Rick Gervais como una ácida crítica a la vida laboral de aquel país.
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La serie estadounidense es la primera franquicia que se hizo y tuvo tal éxito que se hicieron 9 temporadas. Luego vino la versión australiana y ahora la mexicana, producida y transmitida por Amazon Prime.

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En México, la versión estadounidense se puede ver por HBO y fue por eso que esta plataforma busco trollear a “La Oficina”.

El mensaje que insinúa que The Office es una especie de Dios de las sitcoms mientra que “La Oficina” es un mero santo, lo colocó HBO en el fragmento en el que Michael Scott presume hablar español... aunque en realidad solamente sabe decir “hola”.

La publicación alimentó aún más el debate, pues muchos de los fans de La Oficina, escribieron en esa misma publicación algunos comentarios para defenderla con vehemencia.

“La verdad es que la oficina en Aguscalientesnnn tiene potencial... tiene pooteennnciaaal”, “no te pongas celoso, tío HBO”, son algunos de los comentarios.

Pero también hubo respuesta de Amazon, que escribió:
“Tranquilos, también conocemos a Dios y abrió sucursal en Aguascalientesnnn”.

The Office Amazon Prime
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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