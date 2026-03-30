Xavi en Televisa: todo sobre los duetos que hizo en “Juego de Voces” y cuál ganó

Al final el público se decantó por Los Consentidos.

Pero no hay duda que los duetos de Xavi en “Juego de Voces: Hermanos y rivales” fueron muy disputados ya que representaron un reto para los dos cantantes que lo acompañaron.

TE RECOMENDAMOS: Ricardo Hill manda doloroso mensaje a sus hijos en medio de una profunda depresión

Primero fue Walo Silvas quien se subió al escenario del programa de televisión para interpretaron junto a Xavi “Aguántame”. Es decir, que fue un dueto a modo para Walo ya que este tema es originalmente una colaboración de regional mexicano entre Banda MS y Xavi.... y Walo es un cantante de ese género.

Para el siguiente dueto, Xavi fue acompañado por Jorge D’Alessio, con quien interpreta “No capea”, uno de sus primeros y más populares éxitos.

D’Alessio, un cantante de rcok pop poco acostumbrado al tono del corrido tumbado, sorprendió con una interpretación genuina y bien ejecutada.

¿Quién ganó el duelo de duetos con Xavi en “Juego de voces”?

El público tuvo que elegir, pues, entre el dueto de Xavi con Walo correspondiente al equipo de Los Favoritos; y el que hizo con Jorge correspondiente al equipo de Los Consentidos.

El resultado fue que el dueto de “No capea” fue el más votado.

Xavi agradeció la invitación al programa y con un gesto de la mano puesta en el corazón mostró la emoción que tenía.