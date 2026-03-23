Las mejores duetos y duelos de “Juego de Voces”, incluyendo el cover de Camila Fernández a Lupita D’Alessio

El primer programa de “Juego de Voces: Hermanos y rivales” le regaló sorpresivas interpretaciones a su público.

Una de las más grandes fue el debut en televisión de Walo Silvas, quien es hermano de Esteban Silvas, cantante de Banda MS. Walo, a diferencia de su hermano no había tenido la oportunidad de estar en un plataforma tan importante como “Juego de voces” para impulsar su carrera.

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Juego de Voces enfrentar a 10 hermanos en dos equipos: Los Consentidos y Los Favoritos. A lo largo de 10 programas competirán en duetos y duelos individuales para someterse al voto del público para ganar un trofeo al final.

El debut sorpresa de la noche

Walo Silvas sorprendió desde el número de apertura pero luego reafirmó su calidad vocal cuando interpreta “Amar y querer”, el legendario tema de José José. Aunque no es el género que domina, su interpretación fue aplaudida incluso por los hermanos Ortega.

El dueto más aplaudido

En este primer programa destacó el dueto de Isabel Lascurain y Alex Fernández, que cantaron un tema de Paulina Rubio: “Nada de esto fue un error”. Se enfrentaran a Camila Fernández y Esteban Silvas, quienes interpretaron una versión ligera de “Coleccionando heridas”.

Los ganadores, sin embargo, fueron Isabel y Alex.

El duelo más sorpresivo

El duelo que representó un reto mayor para los hermanos fue el que se hizo para el segmento llamado “El sello de la casa”. Esteban Silvas y Alex Fernández fueron sometidos a la prueba de realizar una versión de un éxito pero en un género diferente. El tema elegido fue “Despacito”, el éxito de Luis Fonsi; el cual Esteban interpretó en tono tropical mientras que Alex lo hizo con tintes de norteño. El ganador fue Alex.

El cover más impactante

El cierre de este primero programa ocurrió con el enfrentamiento entre Ernesto D’Alessio y Alex Fernández. Mientras que Ernesto interpretó un tema de Vicente Fernández, Camila se enfrentó al reto de hacer una canción de la legendario Lupita D’Alessio.

“Intercambio de dinastías” se llamó este segmento en el que Ernesto cantó “Hermoso cariño”, dedicado a sis hijos; mientras que Camila interpretó “Acariciame”, la canción favorita de Lupita D’Alessio y a la cual considera “una letra desgarradora”.

Camila hizo una reinterpretación que fue alabada en redes sociales y significó también el triunfo para su equipo de Los Consentidos.