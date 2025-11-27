Aline Hernández confirma documental contra Sergio Andrade y Gloria Trevi: “La historia de todas las víctimas”

“Callar no es opción… ‘Me Too’ nos abrió una ventana de posibilidades a todas las personas que hemos vivido algún tipo de abuso, siendo muy jóvenes”.

Fue al termino del programa ‘Al Extremo’ cuando la cantante y conductora de televisión, Aline Hernández se vio orillada a confirmar que sí se prepara un documental contra Sergio Andrade y Gloria Trevi.

Hernández se mostró sorprendida al conocer que se filtró, que junto a varias de sus compañeras se prepara desde hace tiempo, un material de video donde expondrán las terribles vivencias que enfrentaron junto a su victimario, el productor musical Sergio Andrade.

En la entrevista que concedió Aline al reportero Ernesto Buitrón resaltó la importancia de dar voz a los testimonios de las jóvenes que sufrieron abusos por parte de Andrade y Gloria Trevi.

“Tenemos una historia que es digna de ser contada y que la gente tiene que escuchar hoy en día. No nada más mi historia, la historia de todas las víctimas y todas las chicas... que vivimos todas estas situaciones”, dijo Hernández.

Y añadió que existe un compromiso de las sobrevivientes para que la historia tenga todas las perspectivas y no sólo la de una perspectiva personal.

“Espero que muy pronto pueda llevarse esta historia realmente a ser conocida de la boca de todas nosotras, porque además de que es una historia muy fuerte, tiene un mensaje positivo a la juventud de hoy en día”, explicó la conductora.

Además, afirmó que espera que el proyecto supere el formato tradicional televisivo y que pueda verse en plataformas internacionales, reflejando el alcance e implicaciones del caso fuera de México.

“Sí, sí de que se va a hacer, se va a hacer y de que vamos a contar nuestra historia, la vamos a hacer. No te puedo decir nada, pero muy pronto espero que podamos seguir contando todo lo que pasó”, expresó sin dar más detalles del proyecto fílmico.

Señalando directamente el proceso judicial y los cambios en la percepción pública desde la llegada del movimiento Me Too, Aline señaló:

“Callar no es opción. Yo creo que hoy hay una apertura nueva, a una tendencia que gracias al movimiento ‘Me Too’, que empezó a surgir en el 2014, nos abrió una ventana de posibilidades a todas las personas que hemos vivido algún tipo de abuso, siendo muy jóvenes”.

Aline habla sobre Sasha Sokol

“Es maravilloso lo que Sasha logró crear: una nueva ley en donde hoy en día todos los jóvenes, hombres y mujeres que fueron abusados, así hayan pasado cuarenta años, pueden denunciar a su agresor hoy en día. Eso es aplaudible”, declaró.

La presentadora también se refirió al reciente caso de, que ganó notoriedad y se volvió un referente de justicia hasta impulsar una reforma legal para que las víctimas pueden denunciar abusos ocurridos desde edades tempranas.Y finalizó reconociendo que gracias a dicha legislación, las sobrevivientes del llamado clantendrían la oportunidad de acudir de nuevo a las autoridades: “Nosotros también podríamos nuevamente levantar la voz y hacer una denuncia al respecto, gracias a esa nueva ley”.