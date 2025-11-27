Aline Hernández confirma documental contra Sergio Andrade y Gloria Trevi: “La historia de todas las víctimas”

“Callar no es opción… ‘Me Too’ nos abrió una ventana de posibilidades a todas las personas que hemos vivido algún tipo de abuso, siendo muy jóvenes”.
Fue al termino del programa ‘Al Extremo’ cuando la cantante y conductora de televisión, Aline Hernández se vio orillada a confirmar que sí se prepara un documental contra Sergio Andrade y Gloria Trevi.
Hernández se mostró sorprendida al conocer que se filtró, que junto a varias de sus compañeras se prepara desde hace tiempo, un material de video donde expondrán las terribles vivencias que enfrentaron junto a su victimario, el productor musical Sergio Andrade.
En la entrevista que concedió Aline al reportero Ernesto Buitrón resaltó la importancia de dar voz a los testimonios de las jóvenes que sufrieron abusos por parte de Andrade y Gloria Trevi.
“Tenemos una historia que es digna de ser contada y que la gente tiene que escuchar hoy en día. No nada más mi historia, la historia de todas las víctimas y todas las chicas... que vivimos todas estas situaciones”, dijo Hernández.
Y añadió que existe un compromiso de las sobrevivientes para que la historia tenga todas las perspectivas y no sólo la de una perspectiva personal.
“Espero que muy pronto pueda llevarse esta historia realmente a ser conocida de la boca de todas nosotras, porque además de que es una historia muy fuerte, tiene un mensaje positivo a la juventud de hoy en día”, explicó la conductora.
Además, afirmó que espera que el proyecto supere el formato tradicional televisivo y que pueda verse en plataformas internacionales, reflejando el alcance e implicaciones del caso fuera de México.
“Sí, sí de que se va a hacer, se va a hacer y de que vamos a contar nuestra historia, la vamos a hacer. No te puedo decir nada, pero muy pronto espero que podamos seguir contando todo lo que pasó”, expresó sin dar más detalles del proyecto fílmico.
Señalando directamente el proceso judicial y los cambios en la percepción pública desde la llegada del movimiento Me Too, Aline señaló:
“Callar no es opción. Yo creo que hoy hay una apertura nueva, a una tendencia que gracias al movimiento ‘Me Too’, que empezó a surgir en el 2014, nos abrió una ventana de posibilidades a todas las personas que hemos vivido algún tipo de abuso, siendo muy jóvenes”.
Aline habla sobre Sasha SokolLa presentadora también se refirió al reciente caso de Sasha Sokol, que ganó notoriedad y se volvió un referente de justicia hasta impulsar una reforma legal para que las víctimas pueden denunciar abusos ocurridos desde edades tempranas.
“Es maravilloso lo que Sasha logró crear: una nueva ley en donde hoy en día todos los jóvenes, hombres y mujeres que fueron abusados, así hayan pasado cuarenta años, pueden denunciar a su agresor hoy en día. Eso es aplaudible”, declaró.
