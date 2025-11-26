Sergio Andrade cumple 70 años, reaparece libre en Europa y publica “Memorias de un viejo rabo verde”

Este 26 de noviembre, el compositor Sergio Andrade celebra su cumpleaños número 70. La ‘sorpresa’ para el público es que reapareció y se dejó ver con su apariencia actual, luego de que muchos se preguntaban sobre su paradero.

El músico que estuvo detrás de la carrera de Gloria Trevi, y que fue condenado por el caso de corrupción de menores en la denuncia presentada por los padres de Karina Yapor en Chihuahua, mas no por los casos del resto de chicas con las que vivía, está libre y con planes para su carrera artística.

“Como un motivo más de festejo por mi aniversario, comparto con ustedes mi nueva producción discográfica, “La Luna No ha cambiado Nada” con 12 temas inéditos de mi autoría”, anunció Sergio Andrade.

¿Desde qué lugar reapareció Sergio Andrade?

Desde hace meses, mantiene actualizado su canal de YouTube, donde publica canciones o videos genéricos. Sin embargo, esta vez apareció frente a la cámara para anunciar la publicación de 12 nuevas canciones, a partir del 2 de diciembre, en plataformas digitales.

Con un cubrebocas, pelo canoso y un camisa blanca, Sergio Andrade fijó su ubicación en Hastings, en la costa sur del Reino Unido.

Desde hace semanas ya daba pistas de que estaba en Europa, y publicó algunas imágenes de las costas de Irlanda.

¿Por qué se llama a sí mismo ‘viejo rabo verde’?

Cumplir 70 años quizá emocionó a Sergio Andrade, quien publicó en su blog un texto titulado: “Memorias y Crónicas de un viejo rabo verde”.

Así escribió antes de recordar los lugares que visitaba en la década de los 70 en México:

“Hoy, cumpleaños del que escribe, me parece un buen momento para iniciar una serie de Entradas que resuman la visión y los recuerdos de lo que, ya a esta edad, se considera, ni más ni menos: un viejo.

Lo de «rabo verde» se refiera, quizá, no a algún apéndice trasero como el de los gatos y los perros, sino al apéndice delantero del que escribe; pero hay que aclarar que no es porque tenga alguna infección viral o bacteriana que lo haya podrido, sino porque en las tradiciones populares a las que somos tan afectos, tener el apéndice frontal así, significa (según me han explicado) que el «rabo» se comporta como el de un jovenazo, mientras lo demás del cuerpo ya difícilmente da de sí.

“Y lo de «los setenta» me parece más que adecuado, pues se refiere a los años que cumplo y a la década que inicio en esta vida pero, a la vez, a aquellos años de una década tan querida por mí, como es en la que tuve yo entre quince y veinticinco años. Época dorada en la mayoría de los humanos”.