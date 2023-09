¿Cómo fue la boda de Sergio Andrade y Aline Hernández, su tercera esposa?

A través del libro ‘Aline, la gloria por el infierno’, Aline Hernández reveló los detalles de sus dos bodas con Sergio Andrade

La vida amorosa de Sergio Andrade ha dado mucho de qué hablar con el paso de los años y hasta el momento se sabe que tuvo cinco esposas, entre ellas Aline Hernández, quien lanzó en 1997 el libro ‘Aline, la gloria por el infierno’. A través de su relato, la joven de entonces 26 años contó cómo fue su boda con el productor musical.

Sergio Andrade y Aline Hernández se casaron en 1990, justo cuando tenían 35 y 14 años, respectivamente, situación que ha generado múltiples debates en las redes sociales. Lo cierto es que la pareja se casó por el civil y por la iglesia, dejando un gran vacío entre Gloria Trevi, quien vivía enamorada de su entonces mánager.

Aunque ni firma tenía y se inventó una de último momento con su nuevo nombre, Aline Andrade, la joven estaba ilusionada el día de su enlace nupcial, al cual asistieron Gloria y María Raquenel, mejor conocida como “Mary Boquitas”, quien fue la segunda esposa de Sergio.

Sin embargo, la ceremonia no fue una boda normal y según el libro de Aline Hernández, el ambiente estaba tenso entre sus familiares, “sobre todo mi mamá y Benito (su padrastro), para nada se veían contentos, todo el tiempo estuvieron, serios, tensos, disimulando, era evidente que no estaban de acuerdo con la boda, pero ya no les quedaba de otra.

La hoy conductora del programa ‘Al extremo’, relató que al final de su boda civil hubo “bronca y discusión porque Sergio, como yo ya era su esposa, quería que me fuera a vivir ya con él y que pasaramos la noche juntos, pero mi mamá se opuso, asegurándole que eso sería hasta que nos casaramos por la iglesia”.

Sergio Andrade y Aline Hernández se juran amor eterno en el altar

El 1 de diciembre de ese mismo año, se llevó a cabo la boda religiosa de Sergio Andrade y Aline Hernández, quien ya con 15 años lucía un vestido de novia bordado a mano.

Mientras el padre hablaba de todo lo que implica el matrimonio, “empecé a darme cuenta de lo que estaba haciendo, del compromiso que me echaba a cuestas, de la locura que estaba cometiendo y ahora menos que nunca podía retractarme. No sé, como que Dios me iluminó la mente en ese momento, como que desperté, ¿hasta dónde había llegado? ¿hasta dónde me había dejado llevar?”, contó Aline en su libro.

La adolescente no dejaba de llorar por lo que estaba haciendo, “me preguntaba ¿qué era en realidad lo que me había llevado a ese matrimonio? Mi ambición de ser cantante, de triunfar, de realizar mis sueños, mi amor por Sergio, el miedo que me inspiraba, demasiado tarde para arrepentirme”, agregó la presentadora en su publicación.