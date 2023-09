¿Qué fue de Karina Yapor, víctima del Clan Trevi-Andrade?

¿Qué ha sido de la vida de Karina Yapor, la niña que fue víctima del Clan Trevi-Andrade?

Hace 24 años, los papás de Karina Yapor demandaron a Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas por rapto, abuso y corrupción de menores, en Chihuahua, por lo que se giró una ficha de Interpol pra ser buscados en todo el mundo, siendo detenidos en Río de Janeiro, Brasil, y posteriormente fueron trasladados a México.

En ese entonces, entre 1999 y el año 2000, Karina Yapor tenía 15 años, y fue víctima del Clan Trevi-Andrade que reclutaba a niñas y jóvenes con la promesa de hacerlas famosas como Gloria Trevi, pero sufrían abuso sexual y psicológico.

Karina Yapor viajó a España con Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mary Boquitas, perdiendo todo contacto con sus papás, pero tiempo después, los señores Miguel y Teresita de Jesús recibieron una llamada de la Secretaría de Relaciones Exteriores de España informándoles que un bebé registrado como hijo de Karina, Francisco Ariel, había sido abandonado en un hospital por María Raquenel Portillo; ese niño es hijo de Sergio Andrade y lo cuidaban las hermanas de la Cuesta en Madrid.

En 2001, Karina Yapor escribió un libro llamado Revelaciones: Mis amargas experiencias con Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas.

Tiempo después, los papás de Yapor la mandaron a vivir y estudiar a Texas, para comenzar una nueva vida. Incursionó en los medios de comunicación como presentadora y productora de noticias para las cadenas Telemundo, Univision y hoy día en una cadena televisiva de habla hispana llamada Voz Media.

En 2007, la presentadora, que en aquel momento tenía 23 años, se casó con un hombre de nombre Aarón Duarte, pero se divorció tiempo después en medio de acusaciones de violencia doméstica.

De acuerdo con sus redes sociales, Karina Yapor también se ha enfocado a su religión y tiene cinco hijos (uno de los con autismo) y ha ganado reconocimientos por su labor periodística en Estados Unidos.

“Y si no fuera por Dios, no estaría hoy aquí, de pie. Ver lo que Dios ha hecho en mi vida, a pesar de la adversidad, renueva mi fe. Por su misericordia he aprendido a sonreír aún en medio de las dificultades y a confiar en él en medio de cada tormenta. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis, Jeremías 29:11", escribió en una de sus publicaciones.