¿Fue amenaza o confirmación de que está actuando? Esto le dijo Alexis Ayala a Dalílah Polanco como finalista

Todavía en el último posicionamiento, Dalílah Polanco y Alexis Ayala tuvieron un enfrentamiento.

“No me conoces”, le dijo Alexis Ayala, quien ha insistido durante toda la temporada de La Casa de los Famosos que lo que él hace dentro del reality es parte de un “contrato”.

“Me pagaron para esto”, ha dicho el actor cuando Dalílah o Shiky le cuestionan su comportamiento.

Dalílah Polanco está convencida desde hace dos semanas de que contrario a lo que dice, Alexis no está actuando un personaje y que por el contrario es una parte de su personalidad verdadera.

“Yo sí te conocí, y te conocí muy bien”, le dijo Dalilah.

Pero Alexis Ayala otra vez argumentó que lo que se ha visto en La Casa no es el Alexis real.

“No, no me conociste, no quisiste; estás muy enojada; ojalá que ese ruido se te quite”

¿Qué le dijo Alexis Ayala a Dalílah Polanco?

Los actores volvieron a toparse de frente cuando Alexis fue el segundo en ser salvado por las votaciones del público.

Dalílah fue la primera en regresar a La Casa, por lo que ella ya estaba en el jardín esperando al resto de los salvados.

Polanco, cuando Alexis entró al jardín, se acercó para recibirlo.

El actor le dijo entonces dos frases a las cuales Dalílah no supo qué responder.

“Ya diviértete, empieza a conocerme, no me conoces, aquí estoy trabajando”.

Luego Alexis fue con su “manada” para recibir el abrazo de Mar y Aldo, pero volteó de nuevo para referirse a Dalílah.