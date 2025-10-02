Suscríbete
Las agresivas celebraciones de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos: "Ya cálmate", le dijo Facundo

Con aullidos, advertencias y entre dimes y diretes, el actor ha festejado cada vez que el público lo salva de la eliminación

October 01, 2025 
Alejandro Flores


Las frases que ha dicho en sus salvaciones



El 10 de agosto los nominados eran Priscila Valverde, Adrián Di Monte, Mar Contreras y Alexis Ayala. Lo que ahora se conoce como el Team Noche estaba en ciernes y todavía Ninel Conde era considerada una contendiente fuerte.

Galilea Montijo se conectó con la sala de nominados y con sobre en mano sacó la hoja del primer salvado por el público: “Quien continúa en la casa eres tú, Alexis”.
Ese momento, a la luz de lo que ha pasado en las galas de eliminación en las que ha estado nominado el actor, marcó una tendencia en sus celebraciones al ser salvado.

"¡Y que rueden las cabezas!”, gritó eufórico Alexis mientras mira hacia donde estaban Dalílah Polanco, Nniel Coinde, Mariana Botas.

Sus celebraciones llamaron la atención, por ejemplo, de Facundo, quien le llegó a decir que eran unas “buenas actuaciones”.
Ayala le dijo que no era una actuación, que así era.
Y en la siguiente gala, cuando Facundo aplaudió su regreso, el actor le dijo:

“No es necesario que me aplaudan, ya me aplaudieron allá afuera”.

Facundo le respondió: “Ya cálmate, no te la creas”.

Alexis llegó a la semana final luego de haberse salvado en seis ocasiones.

La advertencia a Dalilah Polanco

La última eliminación fue especialmente complicada para el team Noche: estuvieron nominados todos excepto Abelito y Mar Contreras. El eliminado fue Aaron Mercury, lo cual resultó sorpresivo, pero lo que más llamó la atención fue algo que sucedió antes: la salvación de Alexis.
Cuando regresó a la Casa, el actor encaró a Dalilah y le dijo:

“Te lo voy a hacer fácil la semana... para que empieces a conocerme”.

La frase fue polémica porque para este punto del juego, Dalílah y Alexis ya acumularon varios enfrentamientos.

El Gladiador Ayala

Jessi Cervantes, panelista de La Casa de los Famosos es el que notó la actitud con la que Alexis volvió al jardín de La Casa el 14 de septiembre, cuando el Team Noche ya dominaba el juego.

"¿Viste el porte? Avanzó con lanza en mano , como un gladiador”, comentó Jessie.

Que empiece el eclipse

La segunda gala de eliminación fue la primera en la que Alexis habló de un eclipse. Tenía de su lado en esa etapa a Guana, quien más tarde sería movida al Team Día.

Cuando regresó al jardín de la Casa, lo hizo gritando y simulando un rugido. Se abrazó don Aldo y Aaron y luego gritó: “Que empiece el eclipse”.

Tras el momento de euforia, se acercó a Ninel y Dalílah para decirles algo que luego ha repetido varias veces también: “Vamos a divertirnos, esto es un juego”.

El indispensable

En la semana cinco, Alexis Ayala otra vez fue salvado por el público y repitió el ritual de llegar al jardín rugiendo y con los brazos abiertos en señal de poderío. Esa semana fue en la que comenzó su polémica con Facundo, quien señaló que tenía actitudes agresivas en contras de participantes como Mariana y Priscila.

Cuando Shiky lo recibió en el jardín, le dijo a Alexis en tono de broma: “Cari ¿será que sí eres indispensable en este juego?”

Ayala respondió con seguridad:

“Lo soy, soy indispensable, que no se te olvide”.

El abrazo con Dalílah

En la semana seis, Alexis ya era un nominado casi seguro en las galas. Sus actitudes ya resonaban en otros participantes como “agresivas” y sobre todo Dalílah Polanco lo encaraba en las cenas de nominados.

Ese domingo en que regresó, realizó su ritual de mira al cielo, lanzar un beso y agradecer al público pero también se dio un abrazo con Polanco, quien le dijo algunas frases.

Ayala respondió a todo: “Amén, amén”.

Alexis Ayala La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
