Alejandra Guzmán tendrá que declarar en el caso de paternidad de su hermano Luis Enrique

¿Qué pasó en la audiencia que tuvo Mayela Laguna con su ex, Luis Enrique Guzmán?

Luego de que se filtrara un audio en el que Luis Enrique Guzmán asegura que le quitará la custodia de Apolo a su expareja, pese a que meses atrás reveló que se hizo una prueba de ADN, la cual no resultó compatible con la del pequeño, hoy se vieron a la cara el hijo de doña Silvia Pinal y Mayela Laguna.

Luis Enrique Guzmán salió de los juzgados por otra puerta porque pidió un permiso especial para no encontrarse con los medios de comunicación. Sin embargo, Mayela Laguna habló ante las cámaras y dio detalles de lo que sucedió en la audiencia para tratar de conciliar.

“Sigo firme porque es su hijo, lo va a determinar un juez con la prueba de ADN como se tiene que hacer, aún no hay fecha, quizá para el próximo año, enero o febrero máximo. No conciliamos nada, yo traté de conciliar por el bien de mi hijo, pero no se concilió nada”.

“Es triste porque mi hijo se va a tener que encontrar (con Luis Enrique) para hacerse la prueba bajo un juzgado, después de que él no lo ha querido ver.

Por su parte, el abogado de Mayela Laguna indicó que “fueron dos audiencias: una preliminar, donde se lleva a cabo para ver si podemos llegar a un acuerdo, no hubo acuerdo, y la segunda que le llaman de depuración, donde el juez valora qué pruebas va a aceptar y cuáles no... Nuestras pruebas testimoniales fueron admitidas, no sólo de nuestros testigos, sino también la de Alejandra Guzmán, pues le solicitamos al juez y este autorizó y ordenó que tiene que venir a declarar y acreditar el vínculo que hubo de más de cuatro años con el niño”.

“Porque (Alejandra Guzmán) dice que no tiene vínculo conmigo, que ni siquiera nada, entonces estamos demostrando eso, que es pura mentira... Es su madrina, estuvo de testigo todo el embarazo, está de testigo que vivimos juntos, es testigo de todo”, señaló Mayela.

En caso de que ‘La Guzmán’ no se presente a comparecer en calidad de testigo, la cantante podría “recibir una multa o un arresto, ya lo determinará el juez”, mencionó la parte defensora de Mayela sin dar una fecha exacta a la que tiene que presentarse Alejandra.

