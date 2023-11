Alejandro Speitzer participa en película biográfica de Locomía dando vida a integrante del grupo

El mundo del espectáculo sigue consternado por la repentina muerte de Francesc Picas, de Locomía, a los 53 años.

Alejandro Speitzer terminó hace unos meses el rodaje de la cinta biográfica del famoso grupo de los años 80’s y 90’s, Locomía, que saltó a la fama en Ibiza, España, por su propuesta electro pop, vestimentas y abanicos.

La película llevará por título ‘Disco, Ibiza, Locomía’, cuyo estreno está previsto para la primavera de 2024. También actúan el argentino Alberto Ammann y los actores españoles Jaime Lorente, Alberto Ammann, Iván Pellicer, Pol Granch y Blanca Suárez.

Alejandro Speitzer dará vida a Carlos Armas, exintegrante del exitoso grupo musical, que llenó de halagos al actor mexicano, de 28 años.

“Es un pedazo de actor, lo importante no es que seamos iguales físicamente si no que su fisonomía se adapte para poder caracterizarse, tampoco es importante quien es más o menos guapo para mi nunca ha sido un halago que me digan que soy más guapo que este o aquel, lo agradezco, pero no es lo más importante... Es un buen actor, eso sí importa”.

Alejandro Speitzer dará vida a Carlos Armas en película biográfrica de Locomía. carlosarmas_oficial

Esta película marca el debut de Speitzer en el cine español, tras sus actuaciones en series como ‘Oscuro deseo’, ‘Alguien tiene que morir’ y ‘La cabeza de Joaquín Murrieta’, así como en las películas ‘Me gusta pero me asusta’ y ‘Straight’.

Alejandro Speitzer hizo una estupenda amistad con sus compañeros de rodaje en Ibiza.

