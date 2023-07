Cuando Luis Enrique Guzmán le quitó a Mayela Laguna a su hijo y lo acusó de violento

Mayela Laguna luchará en los tribunales en contra de su expareja, Luis Enrique Guzmán.

Mayela Laguna no se quedó callada y le respondió a su expareja, Luis Enrique Guzmán, tras el comunicado que lanzó el hijo de Silvia Pinal respecto a que no es el padre biológico del pequeño Apolo, de cuatro años.

Mayela Laguna al igual que el hermano de Alejandra Guzmán también emprenderá acciones legales porque “la prueba genética que se hizo Luis Enrique Guzmán se practicó sin el consentimiento de la madre”.

En 2022, Mayela Laguna vivió un infierno cuando Luis Enrique Guzmán le arrebató a su hijo, lo que le provocó vivir con mucho miedo ante la familia de la dinastía Pinal.

“No me dejaron verlo 12 días, para mí fue algo muy cabr&%, no podía ni habla por teléfono con él, simplemente se lo llevó, ya estuve a punto de (hablar para) que fuera alerta Amber; no sabía dónde estaba mi hijo. De repente empezaron a salir entrevistas, donde Alejandra (Guzmán) hablaba de Apolo y que es como su hijo”.

Mayela Laguna también habló de la violencia que vivió por parte de su expareja y lanzó fuertes declaraciones en contra de la familia Guzmán Pinal.

“A mí nadie me corrió, yo me fui, no sé que hubiera pasado si me hubiera quedado. Sí hubo violencia. Esta familia está cabrona, mandan a matar gente, en todos lados tienen conexiones. Ahorita salgo y me atropellan. No sé si es miedo, sí imponen, es mucha más poderosa que yo, pelear contra ellos sí me da miedo.