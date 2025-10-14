‘La Supermana’ se sincera sobre Horacio Villalobos: “me sacó de un hoyo funk donde nadie tendría que estar”

“Ahí me prometí que a donde vaya ese hombre lo seguiré porque nadie tiene esa talla”.

El actor, cantante y artista drag, Daniel Vives Ego, mantuvo una charla con ‘Las hermanas vampiro’ en su canal de YouTube ‘Entrevista con las vampiro’, y allí narró varios episodios que han marcado su vida.

‘La Supermana’, princesa extraterrestre trans que está castigada en la tierra, un planeta escuela, porque en el planeta tacón hizo una tropelía, se sinceró inicialmente sobre su paso por la pantalla chica.

Vives Ego recordó cómo empezó ‘Desde Gayola’, en 2002, el programa de Telehit que a través de sketches y comedia tocaba política, religión, homosexualidad, racismo y temas sociales con humor negro, sátira y parodias.

La emisión fue “un paraguas en mi vida y en todo México porque es un proyecto que iniciamos Horacio Villalobos y una pléyade de escritores, actores y actrices que se fue cerniendo. Horacio nos dijo ‘vamos a escribir cinco programas y nos quedamos a trabajar. Cinco años sin goce de sueldo en la piadosa Televisa. No hubo nunca engaño, Horacio siempre nos dijo ‘yo no tengo pa pagarles, yo tengo mi exclusividad”, recordó ‘La Supermana’.

Y añadió que tras colaborar en el proyecto por cinco años y cuando hubo la intención de pagarles, una falla técnica terminó por demoronar ‘Desde Gayola’.

“Cuando ya estabamos hartos, cuando llega (Memo) Del Bosque, cuando nos iba a pagar y que nos daba largas porque él quería quedarse con los derechos de todos los personajes para pasarlos a perpetuidad en Telehit, dijo Horacio ‘de ninguna manera’. Y por un fallo técnico todo voló por los aires”, rememoró Vives Ego.

El momento provocó que Horacio tomara los accesorios y lo que tenían en el estudio para darle vida a los personajes y renunció. Esto causo que ‘La Supermana’ se hiciera una promesa con respeto a Villalobos.

“Agarró las pelucas, los tacones, nuestros vestidos y se salió tan tranquilo renunciando por la puerta de Telehit. Ahí me prometí que a donde vaya ese hombre lo seguiré porque nadie tiene esa talla y nadie ha puesto al colectivo LGBTTTT… tan dignamente en el radar como lo ha hecho Horacio Villalobos desde sus bastiones”, expresó.

Desde Gayola Elenco de ‘Desde Gayola’ con su premio TVyNovelas

Daniel consolidó su amistad con Horacio y asegura que en uno de sus momentos más difíciles, fue él quien lo sacó adelante. Además, agradeció y aseguró que sin Horacio no habría alcanzado conseguir lo que tiene en la vida, pues dice, tuvo todo y lo perdió todo.

‘La Supermana’ indica que hay cuatro vicios que ha podido dejar atrás y superar. “El primero el cigarro…el segundo fue el alcohol, un pasaje espeluznante… (el tercero) los hombres porque yo ya mantenía a los hombres… y el cuatro, el más escabroso las drogas. Sí un tema terrorífico”, indicó la actriz y cantante.

Y en el último vicio reconoció que fue Villalobos quien, sin juzgarla, le dio la mano y la apoyó para salir adelante.

“Horacio Villalobos me sacó de un hoyo funk, de un lugar donde nadie tendría que estar. Me cargó, me llevó a su casa. Así como estaba me metió en su cama, me arropó. Si conocen la casa de Horacio van a ver que tiene una estufa que jamás se ha usado. En esa estufa él preparó una sopa, me la dio y me regaló un bote de chocolates, me dio una chamarra y me dijo: ‘yo te adoro, te quiero mucho, eres un gran talento y yo confío mucho en ti, así que juntos, de aquí, vamos a avanzar. Y ahí empezó otra historia en mi vida”, relató Daniel visiblemente conmovido.

En un breve resumen sobre su vida, el también integrante de ‘Tacita de té’ afirma que “soy sobreviviente de dos pandemias. He visto cómo se ha derrumbado esta ciudad. He visto elegiste imperios y caer. He visto estrellas prenderse y apagar y continuar así como estamos ha sido bien padre”.

Y sobre su próximo capítulo en la vida, dice que se trata de la tranquilidad. “Me estoy despidiendo de todo y de todos sin irme a ningún lado”, aunque hay un personaje a quien no ha podido perdonar y que mucho se ha hablado de la pelea de Horacio y ‘La Supermana’ con la icónica Alejandra ‘Bogue’ Gómez.