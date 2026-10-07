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Aldo Rendón le revela al ‘Escorpión Dorado’ toda la verdad sobre el vape y confirma “hay un lugar PARA FUMAR”

‘El Escorpión Dorado’ puso en jaque al stylist y le preguntó sobre el incidente que vivió en ‘La Casa de los Famosos México’.

Octubre 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Aldo Rendón contó cuando se le cayó un vapeador en ‘La Casa de los Famosos México’.

YouTube

“Y se me fue el ped* y me quito la chamarra y sale el vape volando”.

En la nueva entrega de ‘Al Volante’, el programa de YouTube de ‘El Escorpión Dorado’ apareció como invitado el exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’, Aldo Rendón.

El stylist no se guardó nada y reveló varios secretos del reality que llegó a su fin el domingo pasado y en el que se coronó a Mariana Ochoa.

En el programa, grabado antes de conocerse de conocer el resultado final, Aldo no dudó en volver a poner a sus favoritos: Karina, Gema y ‘Ese Pérez’ en el podio y al ser cuestionado sobre quién quería que fuera el vencedor mencionó a Karina o Yahir.

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‘El Escorpión Dorado’ también quiso que Rendón contara toda la verdad sobre el incidente en el que se le cayó un aparente cigarrillo electrónico al piso.

“Hablando de capítulos oscuros, ese día en el que pusiste cara de pendej* y como que nadie te había visto, ¿qué se te cayó al piso en ‘La Casa de los Famosos’?”, le preguntó el conductor.

Al tiempo, Aldo respondió entre risas y describió lo que era un secreto a voces, que los habitantes pueden salir de las cámaras a fumar. Hecho duramente criticado, pues los famosos están supuesto y total aislamiento.

“No la cag*é, me asusté. Es un vape. Hay un lugar donde podemos fumar. Antes de entrar a la casa tú tenías que decir fumas o no fumas, si fumas llevabas tu paquetito de cigarros y ellos te los ponen ahí en el lugarcito. Cada caja tiene el nombre de cada quien o el vape tiene tu nombre”, indicó Rendón.
“Tienes que salir de cuadro para hacerlo”, precisó ‘El Escorpión Dorado’.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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“Exactamente. Y tienes tiempo limitado, no es de que me voy a sentar a echar un cigarro. De que le das dos fumadas. Digo, yo no fumo cigarro, pero ahí no fumaba cigarro. A las dos ‘tabaqueadas’ ya te sacan. A mí se me olvidó y me saqué el vape, se me hizo fácil y de repente, como que lo traía en la mano y estaba con Memo y dije ‘gü*y lo voy a guardar en la manga para que no me regañen y a la otra que regrese ya lo dejo. Y se me fue el ped* y me quito la chamarra y sale el vape volando. Dije me van a put*ar, pero no ya, la gente piense que son otras cosas, pero se los juro que no”, concluyó Rendón haciendo alusión a que el cigarrillo no contenía marihuana como muchos sugirieron, incluso Gala Montes.

Aldo Rendón Escorpión Dorado La casa de los famosos 4 No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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