Famosos

Aldo de Nigris vuelve a Monterrey; su mamá lo recibe con una sorpresa sobre el premio de los 4 mdp

El ganador de La Casa de los Famosos México fue recibido con un concierto en la Plaza Zaragoza y se reencontró con su familia

October 12, 2025 • 
Alejandro Flores
aldo de nigris monterrey (1).jpg

Aldo se reencontró con su madre

Instagram y Captura Televisa Monterrey

Los que estaban en la primera fila llegaron desde las 3 de la mañana.

El fandom de Aldo de Nigris madrugó para llegar temprano a la Plaza Zaragoza, en Monterrey, y recibir al ganador de la tercera edición de La Casa de los Famosos México.
Aldo llegó al aeropuerto cerca de las 4 de la tarde de este domingo, luego de haber estado tes meses fuera por su participación en el reality show en el que ganó 4 millones de pesos.
En el recorrido hacia la Plaza Zaragoza, el influencer fue atosigado por cientos de fans que le pedían una foto, un autógrafo o simplemente tocarlo.

“Cuando salí de la Casa yo le dije a mi familia: pues ahora si hay que volver al gimnasio pero me dijeron: "¡No, eso no se va a poder, allá afuera es una locura!”, dijo De Nigris en una entrevista para Televisa Monterrey que hizo una cobertura en tiempo real del regreso del “hijo pródigo” a Monterrey.

¿Qué quiere hacer la mamá de Aldo de Nigris con los 4 millones de pesos?

Por supuesto, los primeros que lo recibieron fueron sus familiares, quienes por fin pudieron reencontrarse con Aldo. Hay que precisar que aunque sus papás estuvieron en el foro durante la final de La Casa de los Famosos, solamente lo abrazaron y estuvieron con él durante un par de minutos.
Luego, Aldo, igual que todos los finalistas, fueron enclaustrados en un hotel para evaluaciones emocionales y sicológicas que garantizaran su feliz regreso a la normalidad.

Leticia De Nigris, su mamá estuvo en el aeropuerto lista para recibir a su hijo. En charla también con Televisa espectáculos, la orgullosa madre contó lo que vivió en aquel momento.

“Yo ya no podía llorar ni nada. Ya iba a pasar (al foro) pero... y luego vi que Aldo habló y me emocioné porque esos son los sentimientos relaes que tiene; él es bueno, bueno”.

Aldo de Nigris ha manifestado su deseo de usar los 4 millones de pesos que ganó como primer lugar de La Casa de los Famosos para comprarle una casa a doña Lety. O por lo menos usar una parte de ese dinero para ese regalo.

lety de nigris.png

La mamá de Aldo fue sincera

Captura televisa Monterrey


La mamá de Aldo habló al respecto:

“Yo le voy a dar el premio a él. Que él se quede con el premio. Lo de la casa o no la casa, no sé... pero el dinero que se lo quede él... ahorita no lo necesito porque me está yendo muy bien”.

Doña Lety De Nigris también explicó que el éxito de Aldo es el de toda la familia porque, por ejemplo, Poncho (tío de Aldo) fue el que los recomendó con la productora del reality, Rosa María Noguerón.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
