Famosos

Abelito, Aaron y Aldo hacen su primer video juntos para TikTok y ya son virales

Los ex habitantes de La casa de los Famosos se reunieron para grabar su primer podcast

October 10, 2025 • 
Alejandro Flores
aldo de nigris, aaronmercuryabelito (1).jpg

La triple A

TikTok

Aldo y Abelito han estado juntos desde el día siguiente a su salida de La Casa de los Famosos.

Los creadores de “Entre compas” (que surgió dentro de La Casa de los Famosos como un podcast pero ahora se planea como un concepto para generar contenido en muchas plataformas) se hicieron muy amigos en el reality show y ahora han sido casi inseparables una vez ue han salido del encierro.
Aldo y Abelito han publicado videos de sus trayectos a las fiestas, presentaciones y conferencias a las que acuden como ganadores del primer y tercer lugar de La Casa de los Famosos.
Pero hasta ahora no habían coincidido con Aaron Mercury, el otro elemento de este trío caracterizado por su espíritu travieso y sus creatividad para la generación de contenido.
Esto último es innegable pues bastaron 5 segundos de video para volverse virales.

Los videos de los muchos millones de views

Con la canción de “Vaquero” de fondo (la versión de Andrés Castillo, Bellakath, El Malilla , El Bogueto, La Dinastia, Riky Produce) la triple A (así se hacen llamar por ser Aaron, Aldo, Abelito, es decir que sus nombres empiezan todos con A), ejecutó tres pasos sensuales disfrazados de vaqueros sexys.

@el_abelito_oficial

Mami somos la AAA🔥🤠 #laAAA #casadelosfamosos #abelito #aldodenigris #aaronmercury

♬ sonido original - ️

Con tejana y botas, bailaron al ritmo del Malilla y en menos de 24 horas ya sumaban 15.7 millones de reproducciones.
Este fue para el perfil de Abelito, su primera publicación después de salir de La Casa de los Famosos.

Aaron Mercury también se viralizó

En esa misma sesión grabaron para las cuentas de los otros dos integrantes el trió con diferentes canciones y coreografías.
En el caso de Aaron Mercury fueron hasta cuatro videos diferentes, el más exitoso alcanzó los 13 millones de impactos.
La reunión de la triple A, además, fue para grabar el primer podcast entre los tres, el cual se estrena este viernes.

@aaronmercury

Nos extrañaban? 👀♥️ @Aldo T De Nigris @Abel Saenz R.

♬ sonido original - Mente Positiva

Abelito Aarón Mercury Aldo de Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
