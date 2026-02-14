Fiesta de "¿Apostarías por mí?” casi termina en golpes: “Yo sí le rompo la...”

Mario Bezares fue el único que no se metió a la trifulca. Lorenzo Méndez, de hecho, lo acusó de ser el artífice del pleito pero quedarse sentado y lejos al momento de los gritos y los empujones.

El problema comenzó durante la Gala de Tentación, en la que Tiby y Medina, que están nominados, fueron tentados por la producción con una propuesta: “Abandonan la bodega (el lugar más incómodo para dormir) e intercambian con alguna otra pareja”.

Aceptaron: mandaron a la bodega a Lorenzo Méndez y Claudia Galván, quienes estaban en la suite más lujosa de toda la villa, La Esmeralda.

Cuando se hizo el anuncio durante el programa en vivo, Claudia explotó: “Nos están robando”, gritó,

El pleito creció horas después, durante la fiesta que se hace cada viernes dentro de la villa. Lorenzo Méndez insistió en buscar a Medina para reclamarle: “Nos están robando”, le decía.

Mientras todos peleaban, Mayito (círculo) se mantuvo sentado y lejos Captura ViX

Los empujones y gritos

Finalmente, la tensión explotó cuando Laysha, rival de Lorenzo y Claudia, se acercó a ellos, lo cual fue interpretado por una provocación.

Claudia y Laysha se gritaron, señalaron y empujaron. Se acusaron mutuamente de provocarse y ser violentas.

Tiby entró a la discusión y se dirigió a Lorenzo: "¡Cuando sepas la razón por la que los mandamos a la bodega, van a quedar muy mal!”. Y le exigió que le diera la mano “como la mujer que soy”.

Las 9 parejas que actualmente viven en la villa están divididas en dos grupos rivales y su enemistad ha llegado al punto de que no se hablan. Claudia y Lorenzo pertenecen al grupo de Adrián Di Monte y René Strickler. Tiby y Medina son del equipo de Mario Bezares.

Durante el caos, los dos bandos se enfrentaron, se gritaro y se empujaron.

Claudia y Lorenzo finalmente se retiraron de la fiesta. Mientras iban rumbo a la bodega, Claudia gritó: “Yo si le rompo la mad...”

