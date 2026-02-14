Meten a Lupillo Rivera en "¿Apostarías por mí?” pero le advierten: “No sabes en la que te metes”

Lupillo Rivera constantemente criticaba a los habitantes de la villa que compiten en el reality show "¿Apostarías por mí?”.

Y a partir de esta semana comenzó a hacer una petición peculiar: “déjenme entrar a la villa para enseñarles a jugar”.

Lupillo asegura que las parejas que actualmente participan han sido “tubios” en sus enfrentamientos y nominaciones, sobre todo en las dinámicas de “Cara a cara”.

“Esos momentos son para decir lo que realmente se piensa, no para decir que se nominan por estrategia ¡eso ya lo sabemos!”

El cantante pidió entrar al reality show en varias ocasiones y esta viernes, el anfitrión le dio una respuesta.

“Lupillo, tú has dicho que sabes como jugar este juego. Así que entrarás para demostrarlo”.

¿Quién es la novia de Lupillo Rivera?

Rivera entrará, obviamente, con su pareja, Taina Pimetel, con quien mantiene una relación apenas desde noviembre pasado, es decir, llevan 3 meses juntos.

El anfitrión le dio la noticia a Lupillo de que entraría al reality al final de la gala de este viernes. En ese momento, el cantante le marcó por teléfono a Taina para anunciarle que el domingo entrará al rality.

Sin embargo, el anfitrión le lanzó una advertencia:

“No sabes en la que te metes”.

¿Cómo entrará Lupillo Rivera?

De hecho, Alan Tacher le explicó a Lupillo la extraña condición en la que entrará al reality.

“Vas a ser una pareja infiltrada. Tú vas a ser nuestro puente con el público y con nosotros”.

En términos prácticos, Lupillo engañará al resto de las parejas haciéndoles creer que entra como un participante más, aunque en realidad tendrá algunos encargos y mensajes de la producción y el público para introducir en la villa.