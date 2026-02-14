Suscríbete
Famosos

Meten a Lupillo Rivera en "¿Apostarías por mí?” pero le advierten: “No sabes en la que te metes”

El cantante será un infiltrada y engañará a las otras parejas

Febrero 13, 2026 • 
Alejandro Flores
lupillo rivera tiani.jpg

Lupillo entrará con Tiani

Instagram

Lupillo Rivera constantemente criticaba a los habitantes de la villa que compiten en el reality show "¿Apostarías por mí?”.

Y a partir de esta semana comenzó a hacer una petición peculiar: “déjenme entrar a la villa para enseñarles a jugar”.
Lupillo asegura que las parejas que actualmente participan han sido “tubios” en sus enfrentamientos y nominaciones, sobre todo en las dinámicas de “Cara a cara”.

“Esos momentos son para decir lo que realmente se piensa, no para decir que se nominan por estrategia ¡eso ya lo sabemos!”

El cantante pidió entrar al reality show en varias ocasiones y esta viernes, el anfitrión le dio una respuesta.
“Lupillo, tú has dicho que sabes como jugar este juego. Así que entrarás para demostrarlo”.

¿Quién es la novia de Lupillo Rivera?

Rivera entrará, obviamente, con su pareja, Taina Pimetel, con quien mantiene una relación apenas desde noviembre pasado, es decir, llevan 3 meses juntos.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

brenda bezares (2).jpg
Famosos
Brenda Bezares llora en vivo, le reclama a René Strickler y se enoja con Adrián Di Monte
Los Bezares están nominado en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

El anfitrión le dio la noticia a Lupillo de que entraría al reality al final de la gala de este viernes. En ese momento, el cantante le marcó por teléfono a Taina para anunciarle que el domingo entrará al rality.

Sin embargo, el anfitrión le lanzó una advertencia:

“No sabes en la que te metes”.

¿Cómo entrará Lupillo Rivera?

De hecho, Alan Tacher le explicó a Lupillo la extraña condición en la que entrará al reality.

“Vas a ser una pareja infiltrada. Tú vas a ser nuestro puente con el público y con nosotros”.

TE RECOMENDAMOS: Mr. Doctor revela que fue víctima de fraude: “Ni siquiera mi pareja sabía cuánto dinero me robaron”
En términos prácticos, Lupillo engañará al resto de las parejas haciéndoles creer que entra como un participante más, aunque en realidad tendrá algunos encargos y mensajes de la producción y el público para introducir en la villa.

¿Apostarías por mí? lupillo rivera
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade reflexiona sobre qué le gustaría hacer antes de MORIR por su enfermedad sin cura
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Martha-Figueroa-Juan-Gabriel.jpg
Famosos
Perseguían a Martha Figueroa mientras INVESTIGABA si Juan Gabriel estaba vivo... ¡y esto la detuvo!
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Claudia-Lizaldi-Pedro-Moctezuma.jpg
Famosos
Pedro Moctezuma, novio de Claudia Lizaldi, termina en un chat para buscar pareja “POR ERROR”
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Apio-La-Josa.jpg
Famosos
‘El Apio’ y ‘La Josa’ reviven cuando eran NOVIOS y cómo ella se dio cuenta que él era gay: “éramos lesbianas”
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Caso-Jeremy.jpg
Viral
Caso Jeremy: adolescente APUÑALADO en secundaria de Tláhuac tiene daño en hígado y pulmones
La familia del estudiante está pidiendo donadores de sangre tipo A positivo para el menor.
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Consuelo-Duval.jpg
Famosos
Consuelo Duval se culpa de sus FRACASOS amorosos: “Fui muy tóxica, rayé en la celotipia”
La comediante admitió que sus comportamientos la llevaron a cometer muchos errores.
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Daniela-Luján-suicidio.jpg
Famosos
Daniela Luján revela que tenía depresión funcional y pensó en el SUICIDIO; ¿qué era lo que sentía?
La actriz les contó a sus amigas en vivo que estaba en una crisis personal.
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juna soler y adriana fonseca.jpg
Famosos
El día que Juan Soler y Adriana Fonseca se volcaron en su camioneta: “salimos de milagro”
La historia quedó registrada en las páginas de TVyNovelas
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores