Al interior de la mansión donde Gloria Trevi vive con sus hijos en Texas

“Se siente la adrenalina”, dice Gloria Trevi al describir la emoción de llegar a su casa en McAllen, Texas.

Lo que la cantante quiere explicar es que detrás de la artista, lo que hay también es una madre ansioso por ver a sus hijos, abrazarlos y sentarse a la mesa para comer tamales.

De modo que cuando llega a la glorieta del jardín frontal de su mansión a bordo de alguno de sus cuatro automóviles, La Trevi se quita la fama y se convierte en una madre amorosa.

“Es súper bonito ser una piedra rodante, vivir haciendo conciertos de un lugar a otro, pero llegar a casa es súper lindo más cuando se que están los pollitos en el nido”, dice en referencia a sus dos hijos.

La fachada de la casa Captura ViX

¿Cómo es la mansión de Gloria Trevi en Texas?

Su mansión en Texas tiene un papel protagónico en el documental de ViX “Sin Filtros” en el que la Trevi muestra cómo es su vida mientras se va de vacaciones a Colorado y luego regresa para preparar su nueva gira.

Y en medio de ese ajetreo, vuelve a casa, una mansión a la orilla de un lago artificial y con un enorme jardín que la rodea.

Gloria y su hijo Armando en la cocina ViX

En la parte de atrás se ve ala alberca al aire libre de tamaño semi olímpico mientras que en la parte frontal está una rotonda que sirve de estacionamiento para sus varios automóviles.

“Llegar y que estén mis hijos y me reciban... no sabes la emoción con la que vengo”, dice en el documental.

La hora de los tamales en el comedor de la familia ViX

También se muestran algunos aspectos de su interior, sobre todo el recibidor, en el que está el arranque de una enorme escalera en curva con madera tallada.



La mansión es de dos plantas y en la de abajo está una cocina conectada al comedor que genera un ambiente de calidez familiar que Gloria disfruta con especial entusiasmo.

La Trevia en la sala con su perrhijo ViX

“Puedo venir súper cansada, haber hecho cuatro conciertos seguidos, ya sin energía... sin embargo, llego con esa emoción y adrenalina que sentimos todas las mamás del mundo que trabajamos y estamos ansiosas por llegar al nido”.

En el documental se muestra ese momento en el que efectivamente La Trevi deja de ser una estrella para convertirse en una madre.

