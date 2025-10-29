Gloria Trevi confirma que su hijo Ángel ya sabe “TODO” lo de su pasado, ¿cómo reaccionó?

Gloria Trevi ha tenido tres hijos: Ana Dalai, Ángel Gabriel y Miguel Armando. La primera desafortunadamente falleció a los pocos días de nacida, y los dos varones ya crecieron y llenan de satisfacciones a la cantante.

Sin embargo, ella sabe que hay una historia del pasado que debía contarles y confirmó que ya lo hizo. En el tercer capítulo de la serie documental “La Trevi: Sin Filtro”, recientemente estrenada en ViX, Gloria confiesa que su hijo se enojó al escuchar la verdad.

“Yo con Ángel ya tuve una conversación donde le conté todo”, dice Trevi en ViX.

“No los puedes proteger en este momento de las redes sociales... Y primero él se sintió muy enojado, no conmigo. Me preocupé un chorro”, admitió Gloria.

“Siempre le digo que esas personas, estén hablando lo que estén hablando, fueron víctimas. Pero nosotros somos muy afortunados y bendecidos, entonces le digo ‘todos tus pensamientos dedícalo a ser agradecido y a seguir creando cosas bonitas, a seguir tus sueños, realizar tus estudios’”.

En tanto, Ángel Gabriel aparece en la serie documental en medio de su graduación. Luce serio, pero amoroso con su madre: “Para mí es difícil, soy reservado. Cada quien tiene su propio problema, todos están lidiando con algo”.

El joven dijo que quiere buscar trabajo y también dedicarse a su música, aunque sin la ayuda de su famosa mamá.

Ángel Gabriel tiene 23 años. Nació en febrero del 2002, cuando Gloria Trevi estaba detenida por el caso de Karina Yapor. Sus primeros años fue criado por su abuela, y cuando Trevi recuperó su libertad tras ser absuelta, formó parte de la familia que Gloria inició con el abogado Armando Gómez, con quien procreó a Miguel Armando.

La relación de los cuatro se puede ver en ‘La Trevi: Sin Filtro’. Miguel Armando bromea sobre hacer enojar a su papá y Gloria revela que, aunque su marido luce serio ante las cámaras, es cariñoso a puerta cerrada.

Gloria habla de todo, y hasta bromea sobre su uso del bótox. También confiesa que quiere heredarles su voz a sus hijos, para que puedan grabar canciones nuevas con ayuda de inteligencia artificial aunque ella ya no esté viva.