Además de ‘Rebelde’, ¿en qué otras telenovelas participó el actor declarado culpable de VI0LACIÓN?

No fue uno de los protagonistas, pero su paso por la telenovela ‘Rebelde’ ha resaltado para ubicar a Luis Fernando Padilla, también conocido como ‘Fer Italia’, actor que fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable del delito de vi0lación en contra de una adolescente de 16 años.

El pasado martes 17 de marzo, un juez del Poder Judicial del Estado de México, en el municipio de Tlalnepantla, dictó la pena de 10 años de cárcel para Luis Fernando Padilla por dos hechos ocurridos en 2024.

De acuerdo con autoridades, uno de los hechos ocurrió el 11 de enero, cuando ‘Fer Italia’ llevó a la joven de 16 años, mediante engaños, a un inmueble donde la agredió sexualmente. El segundo hecho tuvo lugar el 22 de marzo del mismo año. El reconocido influencer habría amenazado a la chica con difundir imágenes íntimas para obligarla a acudir de nuevo al lugar ubicado en Huixquilucan, donde la volvió a violentar.

Previo a sus delitos, ‘Fer Italia’ incursionó en el mundo del entretenimiento desde niño, según contó en una entrevista con ‘Gusgri’ para su canal de YouTube. Entre sus trabajos para la televisión destacan algunos comerciales y telenovelas como ‘Amigas y Rivales’, ‘Destilando Amor’ y ‘Rebelde’, donde aparecía como extra en las escenas donde ‘RBD’ cantaba en un club.

Fer Italia en “Rebelde”.

¿Cuál fue la sentencia para Fer Italia?

Ambos delitos llevaron a Luis Fernando Padilla a ser sentenciado por 20 años de prisión.

Además, enfrenta un segundo proceso penal por el presunto delito de violación en agravio de otra mujer, quien fuera su pareja sentimental. Estos hechos habrían sucedido el 22 de mayo de 2020, el 27 de marzo de 2022 y el 10 de enero de 2023.

¿Qué más se sabía del influencer Fer Italia?

Era un influencer reconocido en redes sociales por la forma en la que compartía su vida llena de lujos, con viajes y automóviles. Estudió Ciencias de la Comunicación.

En Instagram, tenía casi 4 millones de seguidores y tenía una una empresa de reparación de autos, así como compañía de helados italianos, donde vendía postres dulces, y que alguna vez promocionó en el programa Hoy.

Se hizo viral su amistad con Fofo Márquez, también detenido y sentenciado a varios años de prisión por tentativa de feminicidio, luego de golpear a una mujer en un estacionamiento.