“Fofo Márquez” suplicó que no lo dejaran preso, pero nada convenció a la jueza: Te decimos qué dijo

En la audiencia que duró más de una hora, el influencer “Fofo Márquez” suplicó, imploró y rogó a la jueza que no lo dejaran preso. Pero ni su llanto convenció, pues finalmente se decidió que fuera vinculado a proceso por tentativa de feminicidio.

Como se recordará, el joven famoso en las redes sociales le propinó una golpíza salvaje a una mujer, de 52 años, en un estacionamiento en el Estado de México. Tras huir, la justicia lo encontró gracias a los videos que captaron la agresión.

Según varios medios de comunicación que tuvieron acceso a la audiencia, “Fofo Márquez”, pidió varias veces la palabra a la jueza, pero no le fue otorgada hasta el final, cuando se habría levantado la playera para mostrar los golpes que le propinaron en el Centro de Reiserción Social de Barrientos, en Tlanepantla, donde permanece recluido.

“Tengo tres días aislado, hay un reo que ya le puso precio a mi cabeza, yo no quiero morir”, presuntamente fueron parte de las palabras que expresó el creador de contenido.

Lo que más llamó la atención de todos los presentes fue el raro ofrecimiento que habría hecho el influencer en plena audiencia.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida. No quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que estén en la sala me pateen”, dijo.

De esta forma, “Fofo” habría pedido ser pateado, así como él pateó en reiteradas ocasiones a su víctima a tal punto de ocasionarle sangrado, mandarla al hospital y provocarle una recuperación de 25 días.