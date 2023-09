Addis Tuñón rompe en llanto al narrar el terror que vivió con Sergio Andrade

Addis Tuñón estuvo muy cerca de ser víctima del Clan Trevi-Andrade, cuyas víctimas fueron: Karina Yapor, Sonia Ríos, las hermanas Karla, Karola y Katia de la Cuesta, así como Tamara Zuñiga, Liliana Regueiro, Katia de la Cuesta y Wendy Castelo.

La periodista Addis Tuñón narró ante las cámaras la terrible experiencia que vivió con Sergio Andrade, exmánager de Gloria Trevi, porque tenía el sueño junto con su hermana de formar parte del grupo de niñas que cantaba y bailaba en los conciertos y videos de la cantante.

En su inocencia, Addis Tuñón, conductora del programa ‘De primera mano’ no tenía idea de que estaba a punto de formar parte del llamado Clan Trevi-Andrade.

“Me encuentro con este pederasta (Sergio Andrade); fueron dos episodios, el primero yo era una niña de 13 años, el segundo, yo ya era una mujer, ya era una periodista. Estaba mi hermana, estaba yo, estaba Karina Yapor y otras niñas, esperando conocer a Gloria (Trevi), esperando ser parte de ese grupo, de esa escuela. Habíamos ido a verla a un concierto en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, la habíamos visto cantar, y decía: ‘A qué padre, mi hermana está emocionada, quiere conocer a Gloria’”, expreso en el programa ‘Asuntos de familia’, que conduce Gaby Crassus.

“Nos invitaron a una convivencia en el hotel; mi mamá trabajaba, mi papá también, nos fuimos, estuvimos ahí. Conocí a una Mary Boquitas, María Raquenel (Portillo), decirnos: ‘Oigan, pueden ser parte de la agrupación’”.

¡Así fue su primer encuentro con Sergio Andrade!

“A los 13 años yo lo vi, a los 13 años él paso por ese lugar, había papitas y refresco, pasó, seleccionó, invitó a mi hermana, invitó a Karina Yapor e invitó a otras niñas”.

Tuñón relató cómo era el el modus operandi que Sergio Andrade empleaba para comenzar con el reclutamiento de sus víctimas.

“Yo no cantaba ni bailaba, mi hermana tampoco, pero mi hermana muy guapa... (Mary Boquitas) Nos entregó una hoja, a todas esas niñas, dijo: ‘Que sus papás llenen esta hoja y mañana a las 5 de la mañana nos vemos aquí, porque de aquí nos vamos al Paso (Texas) a una gira internacional y van a ser arte de esta escuela y niñas que van a cantar y bailar y ser parte del tema de Gloria”.

Addis Tuñón llegó muy feliz a su casa con la ilusión de que su papá le firmara la hoja, para que fuera a la gira de ‘La Trevi’.

“Cuando yo tenía 13 años, yo llegué con esa hoja con mi papá: ‘Fírmame esto porque me voy a ir a conocer a Gloria Trevi’. Mi papá cerró la puerta con llave y se fue a dormir. Mi papá hizo lo que los papás de Karina (Yapor) no hicieron, mi papá hizo lo que muchos papás no hicieron, le doy gracias a Dios, ha sido muy difícil”.

Asimismo, la presentadora recordó cómo fue el segundo encuentro que tuvo con Sergio Andrade, quien lanzó a la fama a cantantes como Lucero, Yuri y Crystal.

“Mi siguiente relación o estar frente a frente con el pederasta, fue cuando el señor había salido de la cárcel, en Chihuahua, y yo llegué ahí como periodista, corresponsal de una muy importante cadena de televisión, y un contacto, una mujer, no voy a decir tu nombre, pero en algún momento lo tienes que decir, y tienes que ser valiente y tienes explicar las cosas abominables que él hizo en la cárcel, porque lo que él hizo no solamente lo hizo ahí, también en la cárcel lo hizo y tú lo sabes. Ella fue mi contacto, me dijo vamos a que tú logres la entrevista con el señor Andrade, pero vas a tener que hacer lo que él te diga, sólo vas a tener una palabra que es tu frase de seguridad: ‘Estoy casada y tengo un hijo’”.

“Yo entrevisto a este señor, en ese tiempo, buscando una entrevista exclusiva, pero yo supe dónde vivía él, porque después lo fuimos a dejar con mi amiga, donde se estaba quedando él, en ese tiempo estaba claro que yo tenía un hijo y estaba casada, cosa que en ese momento era mentira, pero el señor se revictimizó".

“Al otro día, yo tenía el compromiso de ir a tocarle la puerta al señor, para sacarle la entrevista, porque el señor no me dio nada. Yo no tenía el poder de tocarle, porque yo que le iba a hacer al señor Sergio Andrade”, finalizó.