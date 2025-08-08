Adam Turck: el actor que murió al intentar detener una pelea, ¡había salido a pasear a su perro!

Adam Turck, actor de teatro de Richmond, Virginia, murió al intentar frenar una pelea mientras paseaba a su perro. Su familia confirmó que lo mantuvieron con vida lo suficiente para que pudiera donar sus órganos y salvar vidas.

Aquella mañana del sábado 2 de agosto, aproximadamente a las 10:17 a.m., Turck presenció una confrontación entre un joven de 19 años y una mujer en la vía pública. Según la policía, el actor intentó intervenir para calmar la situación. El joven sacó un arma de su mochila y lo mató, para luego quitarse la vida él mismo.

“Adam arriesgó su vida para proteger a alguien necesitado, y siempre lo recordaremos por este sacrificio”, dijo su familia en una entrevista para una cadena estadounidense. También señalaron que sin su intervención, “la persona a la que ayudó no estaría hoy con nosotros”

¿Quién era Adam Turck?

Adam Turck, de 35 años, era una figura estelar en el teatro de Richmond: ganador al Mejor Actor en 2018 por Hand to God, y presente en montajes recientes como Smoke y en preparación para Dracula: A Comedy of Horrors. También fue pasante del grupo National Players del Teatro Olney y participó en producciones independientes.

Además, fue entrenador en el gimnasio Tequila & Deadlifts, donde su comunidad lo describió como “el latido de nuestro gimnasio” al lamentar su partida.

Muchos hubieran pasado de largo al ver una situación como la que él presenció, pero él decidió detenerse y actuar. Solo tenía la intención de pasear a su mascota y termino perdiendo la vida por salvar a alguien más.