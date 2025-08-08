Suscríbete
Famosos

Adam Turck: el actor que murió al intentar detener una pelea, ¡había salido a pasear a su perro!

El actor Adam Turck perdió la vida tras intervenir en una disputa callejera; estaba paseando a su perro.

August 08, 2025 • 
Luz Meraz
Adam Turck.png

Su familia dice que será recordado no solo por su arte, sino por su altruismo.

Facebook

Adam Turck, actor de teatro de Richmond, Virginia, murió al intentar frenar una pelea mientras paseaba a su perro. Su familia confirmó que lo mantuvieron con vida lo suficiente para que pudiera donar sus órganos y salvar vidas.

Aquella mañana del sábado 2 de agosto, aproximadamente a las 10:17 a.m., Turck presenció una confrontación entre un joven de 19 años y una mujer en la vía pública. Según la policía, el actor intentó intervenir para calmar la situación. El joven sacó un arma de su mochila y lo mató, para luego quitarse la vida él mismo.

“Adam arriesgó su vida para proteger a alguien necesitado, y siempre lo recordaremos por este sacrificio”, dijo su familia en una entrevista para una cadena estadounidense. También señalaron que sin su intervención, “la persona a la que ayudó no estaría hoy con nosotros”

¿Quién era Adam Turck?

Adam Turck, de 35 años, era una figura estelar en el teatro de Richmond: ganador al Mejor Actor en 2018 por Hand to God, y presente en montajes recientes como Smoke y en preparación para Dracula: A Comedy of Horrors. También fue pasante del grupo National Players del Teatro Olney y participó en producciones independientes.

Además, fue entrenador en el gimnasio Tequila & Deadlifts, donde su comunidad lo describió como “el latido de nuestro gimnasio” al lamentar su partida.

Muchos hubieran pasado de largo al ver una situación como la que él presenció, pero él decidió detenerse y actuar. Solo tenía la intención de pasear a su mascota y termino perdiendo la vida por salvar a alguien más.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
July 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
July 29, 2025
Famosos
Alexis Ayala fue engañado en el funeral de su padre y casi pierde miles de pesos
August 08, 2025
Famosos
Mamá de Abelito se siente agradecida con Ninel Conde: “lo ha acogido como su hijo”
August 08, 2025
Redacción TVyNovelas con información de María de Jesús Candedo
August 08, 2025
dalilah polanco.jpg
Famosos
Cuarto noche en riesgo: Dalilah Polanco gana la salvación y Ninel Conde grita “gracias a dios”
August 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte (2).jpg
Famosos
Las infidelidades que aceptó Adrián Di Monte: “me encantan las mujeres”
August 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
Team-Eclipse.png
Famosos
¡Arde La Casa! Gritan mensaje del exterior: “Aléjense de Ninel, hagan Team Eclipse”
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
mar contreras.jpg
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025
 · 
Alejandro Flores

Adam Turck Luto
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alejandro-camacho-1.jpg
Famosos
Alejandro Camacho sigue en espera de justicia: “Me robó ¡y tiene que pagarme!”
August 07, 2025
 · 
Nayib Canaán
Chicharito y Alicia Villarreal.png
Famosos
“Somos muy sensibles”: Alicia Villarreal defiende a Chicharito y pide respeto… ¡también para los hombres!
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
Luis Font.png
Famosos
Luis Font, exintegrante de Locomía, reaparece en Morelia tras vivir en situación de calle en Madrid
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
joaquin-lopezdoriga-cancer.jpg
Famosos
Joaquín López-Dóriga reveló su batalla contra el cáncer: Médicos le encontraron un tumor tras una peritonitis
August 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Pandora.png
Famosos
Pandora, Enrique Bunbury y Olga Tañón recibirán Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2025
La Academia Latina de la Grabación rendirá homenaje a grandes iconos de la música en una ceremonia privada en Las Vegas.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
Abelito
Famosos
Abelito es visto triste y bajoneado, ¿saldrá de La Casa de los Famosos?
El querido influencer fue captado llorando y aislado dentro del reality, lo que ha encendido alarmas sobre su posible salida.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
nominados-casa-.jpg
Famosos
La Casa de los Famosos México: Solo puedes VOTAR en estos HORARIOS y días específicos
Recuerda que tu voto es positivo, es decir, a favor de quien quieres que permanezca en el reality show.
August 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
wendy-guevara.png
Famosos
Wendy Guevara toma cartas en el asunto: demandará a quien difunda video íntimo
La influencer y conductora anuncia acciones legales contra quienes compartan su video privado, amparándose en la Ley Olimpia.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz