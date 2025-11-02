Adal Ramones responde al desafio de Mayer Mori con una nueva regla que perjudica Kike y Omahi

Cuando se terminó el programa de La Granja VIP llamado “La traición”, Kike Mayagoitia lanzó una frase lapidaria: “Nos quieren poner el pie”.

Lo que sucedió este viernes en La Traición no tiene precedentes en la historia moderna del reality show mexicano: un concursante se negó, en vivo, a acatar las reglas e incluso rechazó el castigo que se le impuso desde la producción.

Fue Sergio Mayer Mori el que desafió a Adal Ramones y a toda la producción de La Granja VIP al negarse a ejecutar la traición.

Ante semejante desacato, Ramones le informó que entonces quedaban nominados Kike Mayagoitia y Omahi, sus amigos. ellos quedaron nominados en lugar de Manola Diez.

Pero ni así se inmutó el hijo de Bárbara Mori. Lo único que hacía era masticar una pajita y repetir: “Entiendo lo que dices, Adal”. Pero se negó siempre a “traicionar”, ya que minutos antes se le había informado que sólo podía hacer en contra de Omahi o Kike, que fueron los peones esta semana.

Esa decisión fue un castigo por no haber hecho su trabajo adecuadamente en la granja.

¿Por qué Adal Ramones no le dijo a Sergio Mayer Mori la nueva regla de eliminación?

Adal Ramones despidió la transmisión y los granjeros volvieron a sus actividades. Pero en el estudio, Ramones se dio cuenta de que se le había “olvidado” mencionar otro pequeño detalle: que Omahi y Kike heredaron solamente la mitad de los votos que tenía Manola Diez.

TE PUEDES QUEDAR A LEER: El pasado de Manola Diez en Hotel VIP: “No soy tu esclava” y otras frases explosivas que gritó en el reality

La regla de la traición dice que el nuevo nominado hereda los votos que ya había acumulado el salvado. De modo que, por ejemplo, Sandra Itzel heredó los votos que tenía Alfredo Adame.

Pero en este caso, al ser dos nominados, en vez de darle a cada uno el total de votos que llevaba Manola (que estaba nominada desde el miércoles), decidieron repartirlos: mitad para uno, mitad para el otro.

La mala noticia para los granjeros nominados es que ellos no fueron informados de esta nueva regla.