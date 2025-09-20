Suscríbete
¿Quiénes son los ocho confirmados para el nuevo reality “La Isla Desafío Extremo”?

Con el íunoico lema de “hay que sobrevivir” este reality show promete emociones extremas

September 20, 2025 • 
Alejandro Flores
laisla desafío extremo.jpg

En La Isla no hay lugar para los débiles

Instagram

La Isla Desafío extremo se trata de sobrevivir pero también de ganar 200 mil dólares.

El nuevo reality show de Telemundo que se estrena ya el 7 de octubre, anunció a su conductor y a 8 de sus participantes.
Respecto al primer rubro, es Héctor Suárez Gomís quien conducirá la nueva temporada de La Isla: Desafío Extremo.
El actor y conductor promete no tener piedad con los 18 participantes cuyo objetivo es sobrevivir a las selvas y costas del Caribe para ganar el gran premio.

Los primeros 8 participantes fueron anunciados este 20 de septiembre y aquí te los presentamos y te decimos quiénes son.

Estefania Ahumada:

En su cuenta de Instagram tiene 1.1 millons de seguidores. Se define como empresaria y deportista, además de fundadora de juna empresa de café.

Cuando se anunció que iría a la Isla, escribió:

“Y si. Feliz de anunciar mi participación en La Isla. Me apasionan los deportes extremos y ahora voy por la prueba más dura: sobrevivir

Fernanda Flores

Creadora de contenido enfocada en la moda y el glamur. Dice que irá a la Isla cobijada por una filosofía de su abuela:

“Recordando siempre las palabras sabias de mi Tita (abuelita) - “Nunca te olvides de donde vienes, así siempre sabrás para dónde vas”

Martin Salvador

Es un corredor de bienes raíces que siente una enorme pasión por los deportes extremos. Sl conocerse que iría al reality show, publicó un video en que aparece especialmente excitado.

“Estoy ready para sudar, sobrevivir y darlo todo en La isla. Nos vemos en la nueva temporada el martes 7 de octubre”

Moi Guiquita

Es un emprendedor enfocado en la defensa del Amazonas. Moi Guiquita ha desarrollado además una enorme conexión con la naturaleza, lo que lo hace vivir casi como un asceta.

Paulina Araujo

Es una de las competidores más débiles en cuanto a su número de seguidores en redes sociales. Pro su entusiasmo es evidente en el video en el que anuncio su partida a la Isla.

“Siempre les comparto tips de gym y motivación, pero ahora… toca sobrevivir en la selva. ¿Se vienen conmigo”

Nievelis González

Esta mujer de Pueto Rico se ha hecho especialista en realities pero hasta ahora no ha participado en alguno de deportes extremos por lo que se siente, dice, muy emocionada.

“Ya me vieron brillar en otros realities pero nada me preparó para lo que viene en La Isla”

Roberto Alejandro

Otro experto en realities. Roberto Alejandro es un gran bailarín pero él mismo acepta que probablemente eso no lo ha preparado para un reality show de deportes extremos.

De la pista de baile… a la pista más extrema. Estoy listo para mover el cuerpo en La Isla”

Rodrigo Mata

Un novato en realties pero experto en rescates en la vida real. Este hombre es un paramédico que se ha vuelto influencer con sus consejos en reds sociales sobre qué hacer en situaciones de emergencia.

“De salvar vidas en la ciudad… a luchar por la mía en la isla. Soy paramédico y ahora me toca enfrentar el reto más extremo”

La Isla
 Reality Show
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
