Famosos

Sergio Mayer Mori desafía a Adal Ramones y doblega a la producción de La Granja VIP

Mayer Mori se negó a acatar un castigo que se impuso a los peones Kike Mayagoitia y Omahi

October 31, 2025 • 
Alejandro Flores
mayermoriadalramones.jpg

Estuvieron discutiendo Adal y Mayer Mori cinco minutos al aire

Instagram

Sergio Mayer Mori masticó largo rato el pedazo de paja que traía desde el inicio de la gala semanal llamada La Traición pero que en esta ocasión no fue tal.

Adal Ramones trató entonces nuevamente de que Mayer Mori le respondiera pero el granjero hizo honor al refrán aquel de que “ahora los patos le tiran a las escopetas”.
“Entiendo lo que estás diciendo, Adal”, dijo Mayer Mori una y otra vez... y otra vez y otra vez.
Hasta en cuatro ocasiones el conductor principal de La Granja VIP trató de castigar a Mayer Mori pero él no se dejó.

¿Cómo desafió Mayer Mori a Adal Ramones?

“La traición” es una dinámica en la que uno de los granjeros gana el beneficio de salvar a un nominado y en su lugar nominar a alguien más.
Todo iba bien en la primera parte de su dinámica: Mayer Mori salvó a Manola Diez y la gala avanzó a la segunda parte.

Manoladiez.png

Manola fue salvada

Captura La Granja VIP / Azteca

Pero entonces Adal Ramones le comunicó a Mayer Mori que esa traición tenía una regla: “Solamente puedes traicionar a peones”, le dijo Adal.
Es decir, que solamente podía nominar a Kike Mayagoitia o a Omahi, quienes son sus amigos dentro de La Granja VIP. Esta regla se dio porque los peones esta semana trabajaron mal y tarde.

Pero fue entonces que Mayer Mori le respondió desafiante: “Pues aquí nos vamos a quedar” y comenzó a masticar su pajita.

mayermori.png

Mayer Mori no contestó

Captura La Granja VIP/ Azteca

Ramones intentó castigarlo: “Si no me dices un nombre, entonces los dos quedan nominados, Kike y Omahi”.
El granjero no cedió: “Entiendo lo que dices”. Y luego se quedaba callado.

Adal le dio todo tipo de argumentos. “A mí me pagan por hacer esto”, “yo firmé otro tipo de contrato diferente al de ustedes”, “me encantaría ser el dueño de los millones de dólares de la licencia de la Granja para darte una razón”.
Nada funcionó. Mayer Mori se calló y doblegó a la producción, que ante la necesidad de dar por terminado el programa, optó por dejar nominados a Kike y a Omahi.

“Nos quieren poner el pie”, dijo Kike.

sergio mayer mori adal ramones La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
