Mauricio Islas se queda sin fuerzas, los médicos entran de urgencia para revisar su nariz

Mauricio Islas ha sufrido “La Isla, desafío extremo” hasta el límite de sus fuerzas.

El actor es uno de los participantes de este reality show que más ha caído durante las duras pruebas a las que son sometidos, sobre todo en la playa, donde el sol lo deja deshidratado.

En la prueba de este jueves, Islas tuvo uno de esos días. El circuito tenía una parte en la que tenían que arrastrarse para sortear unas lianas.

La fuerza del abdomen le falló a Mauricio Islas cuando se agachó para arrastrarse y entonces su cara cayó de frente a la arena de la playa.

El golpe fue tan fuerte que el actor no pudo levantar la cabeza de inmediato provocando que tragara algo de arena.

Sus compañeros de inmediato lo fueron a auxiliar y al llegar con él se dieron cuenta de que sangraba por la nariz.

¿Qué le pasó a Mauricio Islas en el reality show La Isla?

Mauricio se quejaba del dolor y entonces se permitió la entrada de la médica que lo revisó mientras Héctor Suárez Gomís, el conductor de este reality show de Telemundo, explicaba lo evidente:

“La doctora está revisando su nariz para ver si no tiene una fractura”.

Mauricio Islas forma parte del equipo de Las Águilas, que durante esta primera semana de competencia no ha hecho sino perder una prueba tras otra, quedando condenados a vivir en playa baja, la zona más inhóspita.

En riesgo de ser eliminados de la Isla en la semana uno

Los nominados de esta semana se decidieron precisamente este jueves y quedaron así:



Fernanda Flores, de Los Tiburones

Ximena Herrera, de Los Tiburones

Julieta Grajales, de las Águilas

Al final, Mauricio se recuperó de su golpe en la nariz y en cuanto dejó de sangrar, volvió a su triste realidad: la playa baja.