Suscríbete
Famosos

Alerta en La Isla porque 3 participantes se desploman y uno abandona el juego: “se siente el hambre”

El reality show “La isla desafío extremo” tiene a sus participantes en el límite de sus fuerzas

October 11, 2025 • 
Alejandro Flores
la isla desafío extremo (1).jpg

La ruta de playa fue extenuante

Instagram

La primera semana fue difícil para el equipo de las Águilas en La Isla Desafío Extremo.

A sus integrantes les tocó estar en Playa Baja, que es la parte en la que menos comodidades existen y en la cual la comida escasea y se tiene que racionar.
“Anoche tuvimos que repartirnos lo último que quedaba de latas”, contó Moi Guiquita durante la competencia de este sábado, que consistió en una carrera de relevos por equipos en la playa.
El sol, la humedad y el agotamiento provocaron no solamente estragos en los integrantes de Las Águilas, también en algunos competidores de los otros dos equipos: Panteras y Tiburones.
Fue tan extremo el cansancio que sucedieron 3 desplomes durante la competencia.

Más de Fede Dorcaz...
las estrellas bailan en hoy nuevos participantes
Famosos
Lista completa de famosos confirmados para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
September 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-luto-hoy.jpg
Famosos
Fede Dorcaz ensayaba en Televisa para ‘Las Estrellas Bailan en Hoy': Estas fueron sus últimas fotos
October 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-crimen.jpg
Famosos
Asesinan a Fede Dorcaz: El cantante argentino participaría en ‘Las Estrellas bailan en hoy’
October 10, 2025
 · 
TVyNovelas
fede-dorcaz-.jpg
Música
Fede Dorcaz, “El Príncipe” ítalo-argentino que vuelve con nueva etapa y sencillo
April 09, 2025
 · 
TVyNovelas

Gary Centeno llegó a la meta pero ya no pudo más

El final de la ruta en la playa para los equipos (que necesariamente tenían que ir entrelazados) era una campana que tenían que tocar. Cuando las Panteras llegaron, Héctor Suárez Gomís, el conductor del reality show hizo la narración de o que ocurrió:

“Y Gary toca la campana... Gary acaba de desplomarse... y Gary abandona el juego”.

Efectivamente, Gary Centeno, actor costarricense fue sacado en camilla para llevarlo de la playa a un lugar donde fue atendido.

Nievelis González lo dio todo

“Lo están dando todo en la carrera”, dice Suárez Gomís al ver el esfuerzo que hace el equipo de Panteras.
Y justo en ese momento, Nievelis González también se desploma en la arena de la playa y arrastra consigo a sus compañeros que es detienen para atenderla.
“Agua, agua, agua”, gritan entre ellos al ver que Nievelis está deshidratada y no reacciona.

Jason Romo no falló

Jason Romo también tuvo que salir en camilla luego de que se desplomó en la playa. Sin embargo, en su caso iba consciente y hasta feliz.
Alcanzó a alzar al brazo mientras decía: “Punto para las águilas, punto para las águilas”, en referencia a que su equipo ganó la carrera.

Zoraida Gómez a punto del llanto

“Ahorita Zor tuvo un mareo, no se siente bien”, dijo su compañero de equipo Jason Romo a la cámara.
Mientras tanto, Zoraida Gómez era atendida por los médicos del reality que buscaron rehidratarla hasta un nivel óptimo.
Una vez recuperada, la actriz mexicana explica lo que pasó:

“Es importante decidir cuándo parar... creo que eso es lo que vine a aprender en la Isla”.

La Isla
 Mauricio Islas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lucero veronica zavala.jpg
Famosos
Lucero, Vero Castro y África Zavala, actrices que han triunfado con personaje doble en telenovelas
October 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
joy diana.jpg
Famosos
Joy Huerta recuerda su primer beso con su esposa Diana Atri: “terminé en el hospital”
October 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
omar bravo21 (1).jpg
Famosos
¿Cuánto tiempo estará Omar N en la cárcel? El juez le dictó prisión preventiva al ex futbolista
October 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
dalilah polanco mhoni vidente.jpg
Famosos
Le sale la carta de la torre a Dalílah Polanco; “provocará un divorcio”, dice Mhoni Vidente
October 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
abelito (3).jpg
Famosos
Abelito y su novia responden a rumores de separación con un mensaje y una foto contundentes
El ganador del tercer lugar de La Casa de los Famosos se fue de vacaciones de fin de semana a Acapulco
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
rodrigo mercury aaron.jpg
Famosos
El hermano de Aaron Mercury ya tiene padrino: quiere ser influencer y lo ayuda alguien de LCDF
Rodrigo comienza una nueva etapa; incluso se hizo un tratamiento para mejorar su piel
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana pepesuarez.jpg
Famosos
Pepe Suárez no suelta a Guana: “Él no es un actor de televisión y atacó a los actores de televisión”
Por segunda vez, el actor señaló que el ex habitante de La Casa de los Famosos cometió un error
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
fede y mariana.jpg
Famosos
“El amor se festeja siempre": así celebraron Fede Dorcaz y Mariana Ávila su último 14 de febrero
La pareja estaba a punto de cumplir dos años juntos y anhelaban celebrarlo con un triunfo en “Las estrellas bailan en Hoy”
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores