Alerta en La Isla porque 3 participantes se desploman y uno abandona el juego: “se siente el hambre”

La primera semana fue difícil para el equipo de las Águilas en La Isla Desafío Extremo.

A sus integrantes les tocó estar en Playa Baja, que es la parte en la que menos comodidades existen y en la cual la comida escasea y se tiene que racionar.

“Anoche tuvimos que repartirnos lo último que quedaba de latas”, contó Moi Guiquita durante la competencia de este sábado, que consistió en una carrera de relevos por equipos en la playa.

El sol, la humedad y el agotamiento provocaron no solamente estragos en los integrantes de Las Águilas, también en algunos competidores de los otros dos equipos: Panteras y Tiburones.

Fue tan extremo el cansancio que sucedieron 3 desplomes durante la competencia.

Gary Centeno llegó a la meta pero ya no pudo más

El final de la ruta en la playa para los equipos (que necesariamente tenían que ir entrelazados) era una campana que tenían que tocar. Cuando las Panteras llegaron, Héctor Suárez Gomís, el conductor del reality show hizo la narración de o que ocurrió:

“Y Gary toca la campana... Gary acaba de desplomarse... y Gary abandona el juego”.

Efectivamente, Gary Centeno, actor costarricense fue sacado en camilla para llevarlo de la playa a un lugar donde fue atendido.

Nievelis González lo dio todo

“Lo están dando todo en la carrera”, dice Suárez Gomís al ver el esfuerzo que hace el equipo de Panteras.

Y justo en ese momento, Nievelis González también se desploma en la arena de la playa y arrastra consigo a sus compañeros que es detienen para atenderla.

“Agua, agua, agua”, gritan entre ellos al ver que Nievelis está deshidratada y no reacciona.

Jason Romo no falló

Jason Romo también tuvo que salir en camilla luego de que se desplomó en la playa. Sin embargo, en su caso iba consciente y hasta feliz.

Alcanzó a alzar al brazo mientras decía: “Punto para las águilas, punto para las águilas”, en referencia a que su equipo ganó la carrera.

Zoraida Gómez a punto del llanto

“Ahorita Zor tuvo un mareo, no se siente bien”, dijo su compañero de equipo Jason Romo a la cámara.

Mientras tanto, Zoraida Gómez era atendida por los médicos del reality que buscaron rehidratarla hasta un nivel óptimo.

Una vez recuperada, la actriz mexicana explica lo que pasó: