El pasado de Manola Diez en Hotel VIP: “No soy tu esclava” y otras frases explosivas que gritó en el reality

Existen varias coincidencias entre lo que sucedió con Manola Diez en El Hotel VIP y lo que se vive ahora en La Granja VIP.

En ambos realitis, la conductora se ha ganado el prestigio de ser una de las integrantes que más contenido genera.

Su carácter explosivo suele generar encontronazos con el resto de sus compañeros y casi siempre el resultado es una pelea verbal en la que Manola suelta frases impactantes.

El Hotel VIP se produjo en 2023 y reunió a celebridades que convivían y trabajan en un hotel donde competían por ciertos privilegios.

Con una dinámica similar a la de La Granja VIP, los ganadores de los retos eran huéspedes y el resto trabajan como si fueran empleados.

Manola, cuando iban tres semanas de competencia, preocupó a algunos de los concursantes.

“Manola no come; dice que no la da tiempo porque está trabajando y resulta que no come, eso no está bien”, dijo Martha Figueroa en una de las dinámicas.

Pee Wee agregó otra preocupación porque desde su punto de vista, Manola tendría que salir del reality show por que su estabilidad emocional estaba al límite.

Ambos comentarios también se han hecho en La Granja VIP.

El problema por el café

Igual que sucedió en la Granja VIP, en el Hotel VIP Manola Diez tuvo enfrentamientos por la falta de café.

En este caso, la conductora se enojó porque de pronto parecía que ella era la encargada de hacer el café para todos los concursantes del hotel.

Entonces, Manola explotó contra Roberto Tello.

“Me tronaste los dedos cuando me pediste un café. ¡Yo no soy tu esclava!”.

“Ya no juego”

Manola Diez solía perder la mayoría de los retos a los que se sometía a los concursantes. En uno de ellos, en donde tenía que hacer malabares para que dos cuerdas equilibraran una mesa, se desesperó y botó el juego: “Ya gané... no perdí, ya perdí, ya no lo hago”, dijo.

Luego fue ayudada por Ligia y Pee Wee para que terminara el reto aunque ya estaba fuera de la competencia.

“Yo no sé perder. Yo pensaba que sí pero en el Hotel me he dado cuenta de que no sé”.

No soy ninguna estúpida

El momento de mayor tensión lo vivió con Roberto Tello el Coreano. Tuvieron una discusión muy fuerte en la que el actor se acercó a ella mientras vociferaba.

Entonces Manola reaccionó con la frase: “Me golpeó, me golpeó”.

Comenzó a llamar entonces a la producción para que se castigara en ese momento al Coreano pero tanto Peewee como Martha Figueroa, que estuvieron ahí, señalaron que nunca hubo golpes.

Ante la negativa de castigar al Coreano, Manola gritó: