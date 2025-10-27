Sandra Itzel es eliminada de la Granja VIP pero le deja un mensaje a Eleazar Gómez

Al enterarse de que ella era la eliminada de este 26 de octubre en la Granja VIP, Sandra Itzel dijo que ahora estaba lista para su siguiente paso.
Sandra Itzel quedó en la última etapa de la nominación junto con Eleazar Gómez, ya que Alfredo Adame fue el primero en se salvado por los votos del público.
“No estoy capacitada para enfrentar a tanto lobo”, dijo la cantante antes de salir de la Granja VIP.
Durante esta semana, Sandra y Eleazar Gómez tuvieron varios enfrentamientos pues el actor le había prometido que no la nominaría pero lo hizo.
“No sé si iba a soportar las máscaras de tanta gente allá adentro”, agregó cuando ya estaba en el foro con Adal Ramones.
¿Qué dijo Sandra Itzel de Eleazar Gómez al salir de La Granja VIP?
Sandra Itzel también se refirió a Eleazar directamente cuando Adal Ramones le preguntó cómo se sentía una vez que ya había sido eliminada.
“Confié en personas que no debía, él entre ellos”.
Curiosamente, cuando se dio a conocer el nombre de Itzel como la eliminada, Eleazar se puso a llorar y hasta la abrazó.
“No llores, no llores, es un juego”, le dijo Sandra Itzel.
La cantante también se refirió a Lis Vega, de quien dijo que era un lobo disfrazado de oveja ya que durante los primeros días parecía que se llevaban bien y además tenían una relación de cercanía antes del reality show.
Lo que dejó claro es que no por haber tenido una plática con Eleazar dentro de La Granja, considera que se recompuso la relación.
“Aprecio que se haya acercado pero no por eso confió en él”