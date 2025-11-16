Mauricio Islas y Julieta Grajales ya no se hablan en el reality show “La isla”

Viven en playa baja, la más inhóspitas de las zonas de La Isla. Es el lugar que más requiere de solidaridad y empatía para sobrevivir pero Mauricio Islas y Julieta Grajales no se hablan, no se miran, no se ayudan.

Pertenecen al mismo equipo de Las Águilas y están a dos semanas de la final pero los actores han decidido que lo mejor es ser rivales.

Martín Salvador, el agente inmobiliario metido a deportista extremo en este reality show, se ha convertido en su intermediario, el puente que les permite cumplir con la comunicación más básica y necesaria.

En la emisión de este fin de semana, Martín trató de unirlos, provocar una conversación que los llevara a reconciliarse, por lo menos en cuanto a lo que significa la competencia en equipo.

"¿Tienes algo que decirle a Mauricio?”, le preguntó a Julieta.

La actriz de “El señor de los cielos” respondió secamente: “Nada. Simplemente lo que ya he dicho de la competencia: que en la Isla ya no cabemos los dos, solamente hay espacio para uno”.

¿Cómo comenzó el problema entre Julieta Grajales y Mauricio Islas?

El problema de Mauricio Islas y Julieta Grajales comenzó cuando el actor le echó en cara hace dos semanas que había perdido todas las competencias en las que había participado durante los cinco días previos.

Julieta explotó: “Ahora vemos que tu buenaondez y tu puro amor es una máscara”, le gritó mientas salía de la casa... porque en ese etapa las Águilas vivían en Playa Alta, el lugar con más comodidades.

Mauricio Islas intentó luego reconciliarse y le pidió una disculpa. Julieta lo sintió poco sincero y evitó darle el perdón.

Así llegaron a este viernes en el que ya no se hablan. Y cuando Julieta le dice que en La Isla solo hay espacio para uno de ellos, Mauricio se límite a lavarse los dientes y masticar una rama.

