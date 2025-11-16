Suscríbete
Famosos

Mauricio Islas y Julieta Grajales ya no se hablan en el reality show “La isla”

Los actores pertenecen al mismo equipo, Las Águilas, pero se pelearon hasta el punto de que ni siquiera se miran a los ojos

November 15, 2025 • 
Alejandro Flores
mauricio islas julieta grajales.jpg

Mauricio Islas y Julieta Grajales

Instagram

Viven en playa baja, la más inhóspitas de las zonas de La Isla. Es el lugar que más requiere de solidaridad y empatía para sobrevivir pero Mauricio Islas y Julieta Grajales no se hablan, no se miran, no se ayudan.

Pertenecen al mismo equipo de Las Águilas y están a dos semanas de la final pero los actores han decidido que lo mejor es ser rivales.
Martín Salvador, el agente inmobiliario metido a deportista extremo en este reality show, se ha convertido en su intermediario, el puente que les permite cumplir con la comunicación más básica y necesaria.
En la emisión de este fin de semana, Martín trató de unirlos, provocar una conversación que los llevara a reconciliarse, por lo menos en cuanto a lo que significa la competencia en equipo.

"¿Tienes algo que decirle a Mauricio?”, le preguntó a Julieta.

La actriz de “El señor de los cielos” respondió secamente: “Nada. Simplemente lo que ya he dicho de la competencia: que en la Isla ya no cabemos los dos, solamente hay espacio para uno”.

¿Cómo comenzó el problema entre Julieta Grajales y Mauricio Islas?

El problema de Mauricio Islas y Julieta Grajales comenzó cuando el actor le echó en cara hace dos semanas que había perdido todas las competencias en las que había participado durante los cinco días previos.

Julieta explotó: “Ahora vemos que tu buenaondez y tu puro amor es una máscara”, le gritó mientas salía de la casa... porque en ese etapa las Águilas vivían en Playa Alta, el lugar con más comodidades.

Todo sobre la nueva temporada de La Isla Desafío Extremo

Ponte al día en este reality show

mauricio islas.jpg
Famosos
Mauricio Islas se quiebra en el primer día de “La Isla Desafío Extremo”
El actor mexicano compite en el reality show por una razón que va más allá del dinero
October 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
¿Quiénes son los ocho confirmados para el nuevo reality “La Isla Desafío Extremo”?
September 20, 2025
Famosos
Alerta en La Isla porque 3 participantes se desploman y uno abandona el juego: “se siente el hambre”
October 11, 2025
Famosos
Mauricio Islas se queda sin fuerzas, los médicos entran de urgencia para revisar su nariz
October 16, 2025
Famosos
Héctor Suárez Gomís se quiebra al sacar de La Isla a una participante que está muy enferma
November 07, 2025

Mauricio Islas intentó luego reconciliarse y le pidió una disculpa. Julieta lo sintió poco sincero y evitó darle el perdón.

Así llegaron a este viernes en el que ya no se hablan. Y cuando Julieta le dice que en La Isla solo hay espacio para uno de ellos, Mauricio se límite a lavarse los dientes y masticar una rama.

Mauricio Islas julieta grajales La Isla
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
karina-torres-dr.jpg
Famosos
Dr. Miguel Padilla envía ramo de rosas a Karina Torres tras besarla: “Para la más hermosa”
November 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
marcontreras-hate-.jpg
Famosos
Mar Contreras da la cara tras duras críticas y confirma que seguirá en ‘Mentiras el musical’
November 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
emiliano aguilar.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar cree que ya superó sus días más oscuros
November 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
cesar doroteo (1).jpg
Famosos
¿Quién es el novio de César Doroteo, que fue víctima de la doble traición en La Granja VIP?
November 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
william levy.jpg
Series y Cine
William Levy regresa a Televisa: esta es su nueva película y cómo verla
El actor cubano es también el productor a través de su empresa Levy Enterteinment
November 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
apostarias por mi alan tacher.jpg
Famosos
Exconductor de La Academia llega a Televisa para conducir nuevo reality show
"¿Apostarías por mí?”, reality show con el formato de 24/7 comenzará en enero de 2026
November 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
nodal y angela aguilar (1).jpg
Famosos
Latin Grammy: Nodal le hace el mismo desplante a Angela Aguilar que le hizo a Cazzu en 2023
Christian y su esposa Ángela vivieron dos momentos tensos; sin embargo, ella asegura que fue feliz durante la ceremonia
November 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana aaron mercury (1).jpg
Famosos
Aaron Mercury reacciona a la tanga de leoparado de Guana en “Me caigo de risa”
November 14, 2025
 · 
Alejandro Flores