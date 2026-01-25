Adal Ramones fue el único que se salvó en el fallido reencuentro de Otro Rollo: “Fue algo gacho”

“Eso sí fue gacho”, dice Gaby Platas al exponer el problema en el que quedaron ella, Lalo España y Yordi Rosado tras la cancelación del reencuentro de “Otro rollo”.

La actriz era parte del elenco de “Enrrollados”, proyecto a cargo de la compañía productora MusicVibe, y con la cual firmaron contrato todos los actores... menos Adal Ramones.

La gira tuvo su primer tropiezo en diciembre, cuando se anunció que las fechas originales pactadas para enero y febrero, serían pospuestas debido a problemas de “logística”.

Algunas versiones apuntaron a la baja venta de boletos como una de las razones para cambiar la fecha pero hasta ahora no lo ha confirmado ni la empresa ni el elenco.

Lo cierto es que las nuevas fechas no fueron anunciadas sino hasta el 18 de enero: la gira se haría ahora entre septiembre y octubre.

Al día siguiente, Lalo España publicó un largo texto en su cuenta de Instagram acerca de la honestidad, la integridad y el respeto por su carrera y el público.

El miércoles 21, el actor anunció oficialmente su salida y declaró que el caso ya estaba en manos de sus abogados, puesto que había un contrato firmado que había que finiquitar.

Ese mismo día por la tarde, Gaby Platas hizo la misma declaración y también mencionó la palabra “abogados”. Yordi tardó unas horas más pero por la noche lanzó su propio comunicado en los mismos términos.

¿Hay fractura entre Adal Ramones y el resto de elenco?

El único que publicó comunicado sin recurrir a términos legales fue Adal Ramones... y ahora Gaby Platas revela la razón.

“No sé exactamente su situación pero lo ultimo que supe es que Adal no había firmado contrato... y nosotros sí”.

La cancelación de la gira se dio porque las nuevas fechas no le fueron comunicadas con tiempo a los integrantes del elenco, de acuerdo con lo dicho por la actriz. De modo, que por compromisos anteriores, no les era posible cumplir con las nuevas fechas. Y por tanto, el tema del contrato necesita litigarse.

Gaby Platas, sin embargo, aseguró que el grupo se mantiene con los sentimientos intactos.