Suscríbete
Famosos

Ella tiene 60 años y él 26: Cómo surgió el amor de Alina Lozano y Jim Velázquez de '¿Apostarías por mí?

Ellos ven su diferencia de edad como una ventaja que los complementa.

Enero 25, 2026 • 
MrPepe Rivero, María de Jesús Candedo
alina-jim-}.jpg

Alina Lozano y Jim Velázquez

TelevisaUnivision

En un momento donde los realities suelen apostar solo por el escándalo, llega ¿Apostarías por mí?, el cual representa un giro relevante en la televisión de entretenimiento porque pone en el centro algo que pocas veces se explora con honestidad: las relaciones reales sometidas a presión emocional, convivencia y retos fuera del confort que da la privacidad.

Más allá de la competencia, el programa se convierte en un espejo de las distintas formas de amar, sanar, reconstruirse y apostar por el otro, mostrando parejas diversas en edad, historia y contexto, con virtudes y fracturas visibles, algo que conecta directamente con la audiencia que se reconoce en esas historias.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

alan tahcer alejandra.jpg
Famosos
"¿Apostarías por mí?": lista completa de las 12 parejas y cuántos millones van a ganar
El nuevo reality show de TelevisaUnivision comienza este 18 de enero
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
René Strickler y Rubí Cardozo estarán en "¿Apostarías por mí?” tras superar retos familiares
Enero 04, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
Enero 06, 2026
Famosos
¿Por qué Salvador Zerboni tuvo el privilegio de nominar a una pareja en "¿Apostarías por mí?”?
Enero 22, 2026
pareja de apostarías por mi (1).jpg
Famosos
Exhabitante de La Casa de los Famosos entrará con su esposa a nuevo reality de Televisa
Noviembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandra jaramillo.jpg
Famosos
El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores

Bajo la conducción de Alejandra Espinoza y Alan Tacher y la visión de tres analistas: Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano, 12 parejas de famosos de diferentes países mostrarán porqué están juntos y porqué siempre es bueno apostar por el amor.

El gran arranque el pasado domingo 18 de enero por las estrellas y en simultáneo por Univision para Estados Unidos. En Vix podrás disfrutarlo 24/7, así como los preshows y postshows que cuentan con la conducción de Lambda García y Arana Lemus.

Entre las primeras parejas nominadas de la competencia destacan Alina Lozano y Jim Velázquez

Se conocieron en Colombia y desde el inicio su relación llamó la atención por la diferencia de edad, pues él creció viéndola en televisión y años después se enamoró de la mujer fuera de la pantalla. Jim le pidió matrimonio en vivo, de rodillas, y su boda, que comenzó como algo íntimo,

terminó siendo un evento mediático; él organizó y pagó todo, mientras que la luna de miel a cargo de Alina fue un caos tras ser estafados y quedar varados en Roma, experiencia que se convirtió en su primera gran prueba y consolidó su relación.

¿Cómo surgió el amor entre Jim y Alina?

Según cuenta Jim, Alina “era mi amor platónico desde chiquito. Era un amor de niño, la admiraba, me parecía bonita. Cuando la conocí, empecé a sentir cosas y sentí miedo, entonces me alejé, y no le dije nada. Me desaparecí un mes, pensando que me iba a curar...”.

Cuando Jim dejó de colaborar con ella, Alina se consiguió otro modelo para sus videos, pero Jim sintió celos. “Le mandé un mensaje cagado del susto y me dejó en visto cuatro horas. Me contestó super cortante, y nos vimos para almorzar y le dije que sentía cosas”. Ella recuerda: “Se puso todo rojo, pero jamás me imaginé que sentía cosas por mí”.

“Ella me dijo si quieres volver a trabajar conmigo, démonos un beso. Siempre le decíamos al mundo que era mentira. Ella se encargó de todo, hicimos un video muy esperado por la gente, para besarnos. Yo temblaba, lo repetimos como 10 veces y Alina tenía planeado para quedarnos en un hotel todo el fin de semana”.

Jim se lleva bien con el hijo de Alina, 8 años menor que él. “Soy padrastro, yo tengo 26, con un hijo de 18". -"Me dice ‘papi’”, dijo Jim.

“Yo no quería estar con nadie, me había ido muy mal, estaba aburrida”, dijo Alina al confesar que duro seis años soltera.

¿Apostarías por mí? No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
María de Jesús Candedo
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
guy ecker.jpg
Famosos
El año en que Guy Ecker no pudo salir de México por una demanda que congeló su carrera
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
comunicado otro rollo (1).jpg
Famosos
La empresa detrás de la fallida gira de “Otro Rollo” responde a Gaby Platas y Eduardo España
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribel guardia imelda tuñon.jpg
Famosos
José Julián no puede dormir solo, a un año del pleito entre su mamá Imelda Tuñón y su abuela Maribel Guardia
Enero 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
gaby platas adal ramones.jpg
Adal Ramones fue el único que se salvó en el fallido reencuentro de Otro Rollo: “Fue algo gacho”
Gaby Platas exhibió a Ramones, luego de la cancelación de la gira “Enrrollados”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
dalilah polanco (2).jpg
Telenovelas
Dalilah Polanco fue víctima de un error médico y una escena de telenovela se convirtió en emergencia real
El angustioso momento quedó registrado en fotos de TVyNovelas
Enero 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
la fea más bella.jpg
Telenovelas
20 años de La fea más bella: Angélica Vale confiesa que copiaron cosas de “Betty la fea”
El 23 de enero de 2006 se estrenó el primer capitulo de La fea más bella, telenovela que impulsó las carreras de Vale y Jaime Camil
Enero 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade luz maria zetina netas divinas.jpg
Famosos
Yolanda Andrade se reúne con Luz María Zetina, quien quiso quedarse con su puesto en Montse y Joe
La reunión (en la que estuvieron otras cuatro integrantes de “Netas divinas”) demostró que Yolanda y Luz María tienen una amistad sólida.
Enero 23, 2026
 · 
Alejandro Flores