Ella tiene 60 años y él 26: Cómo surgió el amor de Alina Lozano y Jim Velázquez de '¿Apostarías por mí?

En un momento donde los realities suelen apostar solo por el escándalo, llega ¿Apostarías por mí?, el cual representa un giro relevante en la televisión de entretenimiento porque pone en el centro algo que pocas veces se explora con honestidad: las relaciones reales sometidas a presión emocional, convivencia y retos fuera del confort que da la privacidad.

Más allá de la competencia, el programa se convierte en un espejo de las distintas formas de amar, sanar, reconstruirse y apostar por el otro, mostrando parejas diversas en edad, historia y contexto, con virtudes y fracturas visibles, algo que conecta directamente con la audiencia que se reconoce en esas historias.

Bajo la conducción de Alejandra Espinoza y Alan Tacher y la visión de tres analistas: Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano, 12 parejas de famosos de diferentes países mostrarán porqué están juntos y porqué siempre es bueno apostar por el amor.

El gran arranque el pasado domingo 18 de enero por las estrellas y en simultáneo por Univision para Estados Unidos. En Vix podrás disfrutarlo 24/7, así como los preshows y postshows que cuentan con la conducción de Lambda García y Arana Lemus.

Entre las primeras parejas nominadas de la competencia destacan Alina Lozano y Jim Velázquez

Se conocieron en Colombia y desde el inicio su relación llamó la atención por la diferencia de edad, pues él creció viéndola en televisión y años después se enamoró de la mujer fuera de la pantalla. Jim le pidió matrimonio en vivo, de rodillas, y su boda, que comenzó como algo íntimo,

terminó siendo un evento mediático; él organizó y pagó todo, mientras que la luna de miel a cargo de Alina fue un caos tras ser estafados y quedar varados en Roma, experiencia que se convirtió en su primera gran prueba y consolidó su relación.

¿Cómo surgió el amor entre Jim y Alina?

Según cuenta Jim, Alina “era mi amor platónico desde chiquito. Era un amor de niño, la admiraba, me parecía bonita. Cuando la conocí, empecé a sentir cosas y sentí miedo, entonces me alejé, y no le dije nada. Me desaparecí un mes, pensando que me iba a curar...”.

Cuando Jim dejó de colaborar con ella, Alina se consiguió otro modelo para sus videos, pero Jim sintió celos. “Le mandé un mensaje cagado del susto y me dejó en visto cuatro horas. Me contestó super cortante, y nos vimos para almorzar y le dije que sentía cosas”. Ella recuerda: “Se puso todo rojo, pero jamás me imaginé que sentía cosas por mí”.

“Ella me dijo si quieres volver a trabajar conmigo, démonos un beso. Siempre le decíamos al mundo que era mentira. Ella se encargó de todo, hicimos un video muy esperado por la gente, para besarnos. Yo temblaba, lo repetimos como 10 veces y Alina tenía planeado para quedarnos en un hotel todo el fin de semana”.

Jim se lleva bien con el hijo de Alina, 8 años menor que él. “Soy padrastro, yo tengo 26, con un hijo de 18". -"Me dice ‘papi’”, dijo Jim.

“Yo no quería estar con nadie, me había ido muy mal, estaba aburrida”, dijo Alina al confesar que duro seis años soltera.