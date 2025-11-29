‘Perfume de Gardenia’ triunfó en Las Vegas y dan reconocimiento a Aracely Arámbula y Omar Suárez

En fecha reciente se presentó con mucho éxito en Las Vegas, la obra de teatro “Perfume de Gardenia“. El elegante hotel y casino Virgin fue el recinto perfecto donde casi 100 artistas deleitaron al público de la ciudad de los casinos.
Aracely Arámbula, Rosa Gloria Chagoyán, Latin Lover, Rafael Inclán y Alejandro Suárez entre otras personalidades del espectáculo brillaron en el escenario por más de dos horas, cautivando a la audiencia que arribó desde temprana hora.
Cabe resaltar que La Única Internacional Sonora Santanera, tuvo una destacada actuación interpretando varios éxitos, sin faltar su icónico tema “ Perfume de Gardenia “ durante el desarrollo de la obra musical protagonizada por la hermosa actriz y cantante Aracely Arámbula.
Al finalizar el espectáculo, Pablo Antonio Castro Zavala, Presidente del Paseo de las Estrellas - Las Vegas Walk of Stars, y la Asociación Internacional de Prensa, Radio y Television, acompañado de una comitiva subió al escenario para felicitar a todo el elenco artístico.
Visiblemente emocionada, Aracely Arámbula se mostró agradecida por las distinciones: “Muchas gracias por tan lindos reconocimientos, agradecemos al público de Las Vegas por acompañarnos esta noche”.
En medio de aplausos y ovaciones, Castro Zavala otorgó la Medalla Internacional Máximo Orgullo Hispano e importantes reconocimiento al Productor y Director de la popular obra, Omar Suárez. Asimismo, Aracely Arámbula también fue condecorada al mismo tiempo que recibía un ramo de flores.
La Única Internacional Sonora Santanera fue galardonada por su brillante trayectoria de más de siete décadas y significativas contribuciones a la industria de la música.
“ Perfume de Gardenia “ se encuentra de gira por varias ciudades de la Unión Americana y en la República Mexicana.