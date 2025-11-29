Suscríbete
Famosos

‘Perfume de Gardenia’ triunfó en Las Vegas y dan reconocimiento a Aracely Arámbula y Omar Suárez

Pablo Antonio Castro Zavala, Presidente del Paseo de las Estrellas celebró a la producción.

Noviembre 29, 2025 • 
Pablo Antonio Castro Zavala
perfume-gardenia-las-vegas-1.jpg

Perfume de Gardenia en Las Vegas

En fecha reciente se presentó con mucho éxito en Las Vegas, la obra de teatro “Perfume de Gardenia“. El elegante hotel y casino Virgin fue el recinto perfecto donde casi 100 artistas deleitaron al público de la ciudad de los casinos.

Aracely Arámbula, Rosa Gloria Chagoyán, Latin Lover, Rafael Inclán y Alejandro Suárez entre otras personalidades del espectáculo brillaron en el escenario por más de dos horas, cautivando a la audiencia que arribó desde temprana hora.

Te puede interesar:
silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
beinda cazzu.jpg
Famosos
‘Cazzu’ destapa de una vez por todas si tendrá una colaboración musical con Belinda
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
wendy guevara quine es la maacara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
dueno-miss-universo-fatima-omar-.jpg
Famosos
Dueño de Miss Universo vs. exjuez que pide renuncia de Fátima Bosch: “Oportunista, siento lástima”
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Cabe resaltar que La Única Internacional Sonora Santanera, tuvo una destacada actuación interpretando varios éxitos, sin faltar su icónico tema “ Perfume de Gardenia “ durante el desarrollo de la obra musical protagonizada por la hermosa actriz y cantante Aracely Arámbula.

Al finalizar el espectáculo, Pablo Antonio Castro Zavala, Presidente del Paseo de las Estrellas - Las Vegas Walk of Stars, y la Asociación Internacional de Prensa, Radio y Television, acompañado de una comitiva subió al escenario para felicitar a todo el elenco artístico.

Visiblemente emocionada, Aracely Arámbula se mostró agradecida por las distinciones: “Muchas gracias por tan lindos reconocimientos, agradecemos al público de Las Vegas por acompañarnos esta noche”.

aracely-arambula-pablo-castro-1.jpg

En medio de aplausos y ovaciones, Castro Zavala otorgó la Medalla Internacional Máximo Orgullo Hispano e importantes reconocimiento al Productor y Director de la popular obra, Omar Suárez. Asimismo, Aracely Arámbula también fue condecorada al mismo tiempo que recibía un ramo de flores.

La Única Internacional Sonora Santanera fue galardonada por su brillante trayectoria de más de siete décadas y significativas contribuciones a la industria de la música.

perfume-gardenia-vegas-.jpg

“ Perfume de Gardenia “ se encuentra de gira por varias ciudades de la Unión Americana y en la República Mexicana.

Perfume de Gardenia
Pablo Antonio Castro Zavala
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
DUALIPASHAKAIRA.jpg
Famosos
¿A cuál exnovio le dedicó Shakira “Antología”, la canción que interpretó Dua Lipa en Colombia?
Noviembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
silviapinalmanolofabregas.jpg
Famosos
Así rescató Manolo Fábregas a la compañía de Silvia Pinal de la quiebra: “Pensaron que estaba loca”
Noviembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
fátima bosch instagram.jpg
Famosos
Fátima Bosch en Instagram: ¿Ha ganado o perdido seguidores la Miss Universo después del escándalo?
Noviembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
estrellas-bailan-parejas-00.jpg
Famosos
¿La Bebeshita salió enojada por ser eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy?
Noviembre 28, 2025
 · 
TVyNovelas
Paty Navidad aclara que no se morirá por tumor
Famosos
Paty Navidad pone en aprietos a la ciencia con una teoría sobre el 3I/ATLAS: “No pienso como la NASA”
Contraria a la opinión de los astrónomos, la actriz dio su teoría sobre el verdadero origen del cometa.
Noviembre 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Fernando-Alonso.jpg
Famosos
Fernando Alonso hace sorprendente confesión: ¡mujeres le ofrecían 250 mil pesos por encuentros íntimos!
El actor de ‘Mi Verdad Oculta’ reveló que hombres, mujeres y trans le buscaban para tener intimidad.
Noviembre 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Luis-de-Alba.jpg
Famosos
Luis De Alba, a sus 80 años, ya espera la muerte y se resigna: “Yo quiero morir en mi cama”
El histrión habla sin temor sobre la muerte, su testamento y herencia.
Noviembre 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
grupo-pisteador--.jpg
Famosos
Grupo “Pisteador” fue galardonado en Las Vegas por su nuevo álbum
La condecoracion dedicada al Grupo Pisteador es un reconocimiento a su brillante trayectoria profesional y sus valiosas contribuciones a la industria del entretenimiento.
Noviembre 28, 2025
 · 
Pablo Antonio Castro Zavala