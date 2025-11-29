Suscríbete
Galilea Montijo cae en la trampa de Faisy: publica candente foto de su novio “enseñando los pectorales”

La conductora del programa “Hoy” concurso en “Me caigo de risa” y perdió una apuesta en la que, además, tuvo que imitar la misma pose

Noviembre 29, 2025 
Alejandro Flores
galilea monitjo isaac moreno.jpg

Galilea Montijo perdió apuesta en “Me caigo de risa”

Captura Canal 5

Participar en “Me caigo de risa” le costó caro a Galilea Montijo, por lo menos en redes sociales, donde tuvo que pagar una apuesta que perdió con Faisy.

La conductora del programa “Hoy” participó en los diferentes concursos del programa de la familia disfuncional y casi siempre salió perdiendo... muy divertida pero perdiendo.
Gali, por ejemplo, no pudo aguantarse la risa ni un segundo cuando concursó en “No desentones”, en donde los participantes tienes que hacer sonidos guturales graciosos a su compañero de al lado. Apenas comenzó el juego cuando Montijo se echó a reír y entonces Faisy la mandó al “sillón de la vergüenza”.
También en el juego de contar chistes resultó poco hábil. Además, para su mala suerte, hubo un accidente en el que por error abrieron el chorro de agua que se lanza sobre el concursante que se ríe. En esta ocasión, se abrió el chorro antes de que comenzara el juego.

La trampa de Faysi a Galilea Montijo

Con esos antecedentes, Faisy pensó en una manera de sacar provecho en el juego de “Teléfono descompuesto”. El concurso se trata de que el conductor de “Me caigo de risa” le revela a uno de los participantes el nombre de una película y él debe comunicarla al siguiente participante pero con mímica.
Fue entonces que Faisy hizo una apuesta con Montijo:

“Si tú adivinas la película, yo publico una foto recreando la última foto de mi pareja. Pero si no adivinas la película, entonces tú tienes que publicar una foto recreando la última foto de tu novio Isaac”.

Galilea aceptó sin recordar que esa última foto es una imagen sensual y candente.

Son seis concursantes que deben repetir la dinámica con la misma película hasta llegar con Galilea Montijo. El título del filme era Jurassic Park pero el mensaje se fue distorsionando y Gali pensó que era Shrek.
Faysi se emocionó por ganar la apuesta.

“De entrada recuerda que tienes que publicar la foto de Isaac que es una en la que, yo la he visto, está enseñando los... pectorales”.

Galilea, horas después del programa, cumplió la apuesta, publicó la foto de Isaac Moreno en la playa en la que efectivamente enseña los pectorales y en ese mismo mensaje publicó su propia foto en la playa en bikini.

isaac moreno.jpg

Isaac en la playa

Instagram

Alejandro Flores
