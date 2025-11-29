Suscríbete
¿A cuál exnovio le dedicó Shakira “Antología”, la canción que interpretó Dua Lipa en Colombia?

La cantante Dua Lipa eligió el tema de Shakira para hacerle un cover. Esta es la historia de amor detrás de la canción

Noviembre 28, 2025 
Alejandro Flores


Dua Lipa está en Colombia



Shakira y el hombre al que le dedicó “Antología” terminaron su noviazgo un 14 de febrero.

La canción, que se volvió un himno para la cantante colombiana y que le dio el éxito a nivel internacional, es tendencia ahora porque Dua Lipa la ensayó y cantó en su primer concierto que dio en Bogotá como parte de su gira por Latinoamérica.
Dua Lipa hace lo mismo en cada país pero con diferentes temas: busca un éxito que sea representativo del rock pop del país en el que se presenta y lo ensaya para interpretarlo durante el concierto.
El Argentina, por ejemplo, interpretó obviamente una canción de Soda Stereo (“De música ligera) y otro de Miranda (“Tu misterioso alguien”).

En Colombia el secreto se destapó horas antes del concierto ya que los fans grabaron desde afuera del estadio el ensayo en el que se escuchó a Dua Lipa cantar:
Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos
Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo
Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos
Con tus tantos dulces besos repartidos

“Antología” 😍❤️‍🔥 por @Dua Lipa #dualipa

La historia detrás de “Antología”

Antología es obviamente una canción de despecho y surgió del rompimiento entre Shakira y Óscar Ulloa, un colombiano que en ese tiempo tenía dos años más que la cantante.

“La conocí en un sitio que llamaba Los Taqueros, estaba con mis amigos tomando cerveza y al fondo había una mujer que la vi y dije: tengo que conocerla como sea”, le contó Ulloa al programa La Red, de Colombia.

La misma Shakira llegó a contar el origen de “Antología” durante algunos conciertos al principio de su carrera, cuando el éxito internacional apenas comenzaba a ser masivo.

“Esta canción la escribí cuando tenia 17 años... porque claro, yo a los 15 ya me había enamorado”.

¿Cómo fue el amor de Ulloa y Shakira?

El romance de Ulloa y Shakira fue como todos los noviazgos juveniles: arrebatado y como si no hubiera mañana.
Se fueron a vivir a Bogotá y ella, con ayuda de Óscar comenzó a recorrer disqueras en busca de la oportunidad de que su música la hiciera famosa.
Como sucede con todos los noviazgos primaverales, en cuanto el éxito entró en su casa, el amor comenzó a salir por la ventana de la cotidianidad.
Oscar comenzó a sentirse incómodo cuando Shakira recibía piropos de sus fans, cuando tenía que dar besos de telenovela.

“No es fácil aceptarlo. Terminamos un Día del Amor y la Amistad porque... yo creo que tenía que seguir sola y no me equivoqué: llegó al cielo”.

Respecto a “Antología”, el exnovio y ahora empresario cuenta que es evidente que es un resumen de su relación, “de lo que aprendimos y no, de lo que se hacía y no”.



Óscar Ulloa




Por cierto, que esa no fue la única canción que le dedicó: también “Eres” está inspirada en él.


Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
