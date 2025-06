¡ESTÁ COMPROMETIDA! Dua Lipa reveló detalles sobre su relación con Callum Turner ¿Cuándo se casan?

La estrella del pop internacional Dua Lipa ha confirmado que está comprometida con el actor británico Callum Turner , en una entrevista exclusiva para la edición de julio de British Vogue, publicada el 12 de junio de 2025. La noticia sorprendió a sus fans y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En el reportaje, la cantante aparece en la portada junto a Turner y revela con entusiasmo: “Sí, estamos comprometidos. Es muy emocionante.”

Este anuncio marca un momento clave tanto en su vida sentimental como en su carrera artística, actualmente en pleno auge gracias a su gira Radical Optimism.

El anillo “perfecto” de Dua Lipa y un gesto lleno de amor

Dua Lipa explicó que el anillo fue diseñado a medida , con ayuda de su círculo más íntimo.

“Estoy obsesionada con él. Es tan yo. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce tan bien.”

El diseño fue elegido cuidadosamente por Turner, con ayuda de la hermana de Dua y sus mejores amigas. La cantante destacó que ese detalle lo hizo aún más especial: “Mi gesto favorito está ahí. Fue todo muy considerado.”

¿Quién es Callum Turner, la pareja de Dua Lipa?

Callum Turner, de 35 años, es un actor británico conocido por su participación en películas como Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Emma, y la miniserie de Apple TV+ Masters of the Air. Con una carrera en ascenso, también fue modelo antes de dedicarse a la actuación.

Ambos se conocieron en Londres, y más tarde coincidieron en Los Ángeles mientras leían la novela Trust de Hernan Díaz. Dua recuerda el momento exacto: “Pensé: ‘Oh, es ese tío tan guapo del River Café’.” Esa coincidencia marcó el inicio de una relación que ha madurado con naturalidad.

“Sin prisa”: ¿cuándo es la boda de Dua Lipa?

Por ahora, la pareja no ha fijado fecha para la boda . Dua explicó: “Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que estamos simplemente disfrutando este periodo.” A pesar de que nunca fue fanática de las bodas, confesó: “De repente estoy como: ‘Oh, ¿qué me pondría?’”

También reveló un deseo para el futuro: “Me encantaría tener hijos algún día.” Aunque aún no hay planes inmediatos, la cantante se mostró consciente del reto de equilibrar su carrera con la maternidad, un tema que dijo estar explorando internamente.

A lo largo de la entrevista, Dua destacó que la relación se basa en el compañerismo: “Él es mi mejor amigo. Todo se siente fácil con él.” Con una conexión que va más allá del glamour, la pareja proyecta una vida juntos basada en “la complicidad y el respeto mutuo”.

