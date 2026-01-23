Suscríbete
Famosos

José Emilio responde a ofensas de su papá, el Pirru, y le recuerda: “Me faltaron zapatos y me faltó un papá”

“Soy lo que soy no gracias a ti”, le dice el hijo de la fallecida actriz Mariana Levy

Enero 22, 2026 • 
Alejandro Flores
jose emilio el pirrru.jpg

Emilio Fernández Levy se quiso reconciliar con su padre

Instagram

“Soy lo que soy gracias a mis amigos, mis amigos y tías, no gracias a ti”, le escribe Emilio Fernández a su padre, José María Fernández, conocido como el Pirru.

Emilio es hijo de el Pirru y de Mariana Levy, actriz que murió de forma trágica durante un asalto en 2005.
El Pirru se casó luego con Ana Bárbara y fue en el hogar de ese matrimonio que Emilio se crió en su primera infancia. Sin embargo, cuando la pareja se divorció, Emilio (que tenía entonces seis años) quedó al cuidado de otros familiares, incluyendo su abuela Talina Fernández.
Emilio Fernández comenzó este 2026 con la intención de reconciliarse con su padre pero lo que recibió a cambio fue una carta en la que lo llama “combinación genética fallida”.
El Pirru acusó a su hijo de varias cosas, entre ellas, que era ambicioso:

“Estaba ahí solo para probar hasta dónde era capaz de llegar un hijo por la ambición y el dinero no trabajado ni merecido”.

Como lo informamos en TVyNovelas, el Pirru aseguró en su respuesta que la relación se quebró durante la adolescencia de José Emilio, a quien señala por problemas de conducta, consumo de drogas y conflictos constantes con la familia. Afirma que, pese a la insistencia de Ana Bárbara, decidió no denunciarlo “por la pena, el miedo y la compasión”.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

alan tahcer alejandra.jpg
Famosos
"¿Apostarías por mí?": lista completa de las 12 parejas y cuántos millones van a ganar
El nuevo reality show de TelevisaUnivision comienza este 18 de enero
Enero 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
René Strickler y Rubí Cardozo estarán en "¿Apostarías por mí?” tras superar retos familiares
Enero 04, 2026
Famosos
¿Apostarías por mí?: Alejandra Espinoza y Alan Tacher llegan con el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision
Noviembre 30, 2025
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
Enero 06, 2026
Famosos
Exconductor de La Academia llega a Televisa para conducir nuevo reality show
Noviembre 14, 2025
pareja de apostarías por mi (1).jpg
Famosos
Exhabitante de La Casa de los Famosos entrará con su esposa a nuevo reality de Televisa
Noviembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandra jaramillo.jpg
Famosos
El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores

La respuesta de Emilio Fernández al Pirru

José Emilio Fernández apareció la tarde de este 22 de enero para responder a su papá, el Pirru, con una desgarradora carta:

“Tú tuviste padre y madre, tuviste estructura, presencia; eso deja huella y se nota en la forma en que miras la vida. Yo en cambio no tuve eso. Desde el divorcio con Ana Bárbara me faltó mucho más que afecto: me faltaron cosas básicas, desde champú hasta zapatos pero sobre todo me faltó un padre porque tú estás en otro lugar con una vida que no me incluía”.

Emilio, que actualmente tiene 25 años, asegura en varias partes de su carta que nada de lo que dice es para reprochar al Pirru o juzgarlo, sino para contar la historia desde su verdad.

“No escribo esto para reprocharte sino para ver una realidad que nunca quisiste ver. Yo no crecí con papá ni con mamá, crecí conmigo mismo. Afortunadamente la vida me dio algo más: amigos tías, personas que aún cuando yo me sentía completamente solo, en el fondo siempre estuvieron atrás, cuidándome en silencio. Gran parte de lo que soy y lo que he logrado en la vida es gracias a ellos, a su presencia discreta y a su apoyo constante, y no gracias a ti”.

El joven también rechazó las acusaciones e insinuaciones de su padre, quien aseguró que su hijo tenía problemas de adicciones. Emilio respondió que jamás ha robado y que nunca ha sido “esclavo de las adicciones”, aunque ha “cometido errores como cualquier persona”.

José Emilio Fernández Levy El Pirru José María Fernández El Pirru
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Alex-Gou-Matilda.jpg
Famosos
Critican a Alex Gou por darle papel de ‘Matilda’ a su hija y no a Michaela Bisogno; ¿qué pasó?
Enero 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
leonardo mendez lupillo rivera.jpg
Famosos
¿Por qué Lupillo Rivera encaró a Lorenzo Méndez en '¿Apostarías por mí?’?”
Enero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
Eiza-González.jpg
Famosos
Eiza González EXPLOTA ante falsa nominación a los Premios Razzies como ‘Peor Actriz’: “Es una vergüenza”
Enero 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yadhira Carrillo a un paso de regresar a la televisión. Foto: Archivo
Famosos
Yadhira Carrillo lleva días HOSPITALIZADA con un delicado diagnóstico; revelan su estado de salud
Enero 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lidya-Valdivia-Juárez.jpg
Viral
Mujer con 9 meses de embarazo es reportada como DESAPARECIDA; mandó fotos de sujetos que la perseguían
Se ha intensificado la búsqueda de la joven madre que fue interceptada en un tramo carretero de Puebla.
Enero 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Manda-video-mamá.jpg
Viral
Joven de 18 años comete MACABRO crimen y por error manda el video a su mamá
En la grabación, el asesino tiene manchas de sangre en la ropa, asegura que es un sicario y que lleva al menos dos ejecuciones.
Enero 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
martha higareda.jpg
Famosos
Martha Higareda soñó antes del parto que “casi moría” en un hospital estrecho; y se cumplió
“Yo tengo sueños premonitorios”, explica la actriz
Enero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
otro rollo cancelado.jpg
Famosos
Se cancela reencuentro de “Otro Rollo"; Adal Ramones queda triste, cansado y desilusionado
El elenco original se iba a reuniría para una gira de dos meses
Enero 21, 2026
 · 
Alejandro Flores