José Emilio responde a ofensas de su papá, el Pirru, y le recuerda: “Me faltaron zapatos y me faltó un papá”

“Soy lo que soy gracias a mis amigos, mis amigos y tías, no gracias a ti”, le escribe Emilio Fernández a su padre, José María Fernández, conocido como el Pirru.

Emilio es hijo de el Pirru y de Mariana Levy, actriz que murió de forma trágica durante un asalto en 2005.

El Pirru se casó luego con Ana Bárbara y fue en el hogar de ese matrimonio que Emilio se crió en su primera infancia. Sin embargo, cuando la pareja se divorció, Emilio (que tenía entonces seis años) quedó al cuidado de otros familiares, incluyendo su abuela Talina Fernández.

Emilio Fernández comenzó este 2026 con la intención de reconciliarse con su padre pero lo que recibió a cambio fue una carta en la que lo llama “combinación genética fallida”.

El Pirru acusó a su hijo de varias cosas, entre ellas, que era ambicioso:

“Estaba ahí solo para probar hasta dónde era capaz de llegar un hijo por la ambición y el dinero no trabajado ni merecido”.

Como lo informamos en TVyNovelas, el Pirru aseguró en su respuesta que la relación se quebró durante la adolescencia de José Emilio, a quien señala por problemas de conducta, consumo de drogas y conflictos constantes con la familia. Afirma que, pese a la insistencia de Ana Bárbara, decidió no denunciarlo “por la pena, el miedo y la compasión”.

La respuesta de Emilio Fernández al Pirru

José Emilio Fernández apareció la tarde de este 22 de enero para responder a su papá, el Pirru, con una desgarradora carta:

“Tú tuviste padre y madre, tuviste estructura, presencia; eso deja huella y se nota en la forma en que miras la vida. Yo en cambio no tuve eso. Desde el divorcio con Ana Bárbara me faltó mucho más que afecto: me faltaron cosas básicas, desde champú hasta zapatos pero sobre todo me faltó un padre porque tú estás en otro lugar con una vida que no me incluía”.

Emilio, que actualmente tiene 25 años, asegura en varias partes de su carta que nada de lo que dice es para reprochar al Pirru o juzgarlo, sino para contar la historia desde su verdad.

“No escribo esto para reprocharte sino para ver una realidad que nunca quisiste ver. Yo no crecí con papá ni con mamá, crecí conmigo mismo. Afortunadamente la vida me dio algo más: amigos tías, personas que aún cuando yo me sentía completamente solo, en el fondo siempre estuvieron atrás, cuidándome en silencio. Gran parte de lo que soy y lo que he logrado en la vida es gracias a ellos, a su presencia discreta y a su apoyo constante, y no gracias a ti”.

El joven también rechazó las acusaciones e insinuaciones de su padre, quien aseguró que su hijo tenía problemas de adicciones. Emilio respondió que jamás ha robado y que nunca ha sido “esclavo de las adicciones”, aunque ha “cometido errores como cualquier persona”.

