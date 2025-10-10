Suscríbete
Nueva polémica por la herencia de Silvia Pinal: señalan a Efigenia Ramos de robo

La mujer que fuera asistente de la primera actriz fue relacionada en una nueva controversia.

October 10, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Efigenia Ramos confesó cómo es la relación de la familia Pinal ahora que ya no está Silvia Pinal.

“La información que a mí me llega es que Efigenia Ramos fue golpeada por un integrante de la familia Guzmán Pinal”.

Desde la muerte de doña Silvia Pinal las controversias al interior de su familia no paran. Y es que la reconocida actriz, productora y conductora de ‘Mujer, casos de la vida real’, dejó un invaluable legado en la historia del entretenimiento en México, pero también un testamento que hoy se disputan sus seres queridos.

En últimos días, se ha señalado a Efigenia Ramos, quien fuera la asistente personal de la ‘Última Diva de la Época del Cine de Oro’ en México, como responsable de quedarse con algunos bienes de Pinal.

Y es que Ramos no sólo acompañó a doña Silvia en su vida diaria, sino que también habría tenido acceso a sus finanzas y propiedades.

Fue el periodista Emilio Morales quien destapó nuevos detalles sobre el conflicto que habría encendido las alarmas dentro del clan Pinal, y que indica que un nuevo conflicto legal se avecina contra Efigenia. Según el comunicador, los hijos de la existente no estarían dispuestos entregarle un porcentaje de la herencia que le habría dejado doña Silvia Pinal.

Morales también detalló que Efigenia se quedaría con algunos abrigos y obras de arte, aunque este punto habría causado molestia entre los herederos legales.

La familia Pinal analiza emprender acciones legales tras descubrir presuntas irregularidades en el manejo de las cuentas bancarias de la actriz, según el mismo reporte.

Aunque la familia Pinal se ha mantenido hermética al hablar de la herencia de la primera actriz, ha trascendido que doña Silvia designó como principales beneficiaros a sus hijos: Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, además de su nieta Stephanie Salas y bisnieta Michelle Salas, mismos que estarían al tanto del proceso legal.

En tanto, la familia continúa en plena polémica, a la espera de que si aclare si hubo un ‘robo’ por parte de Efigenia Ramos o si, como ella ha mencionado, simplemente busca lo que doña Silvia le habría prometido en vida.

¿Alejandra Guzmán golpeó a Efigenia?

Fue el periodista, Max Lumbia, quien reportó que ‘La Reina de Corazones’ le había pegado a Efigenia Ramos al descubrir que su madre la habría incluido en la lista de herederos.

“La información que a mí me llega es que Efigenia Ramos fue golpeada por un integrante de la familia Guzmán Pinal. Todo este tiempo lo ocultó… Dudo mucho que le hayan pagado bien, posiblemente y tal vez la hayan amenazado y por eso prefiere decir que salió por las buenas y que salió bien”, dijo el comunicador argentino.

En un evento, la exasistente de doña Silvia fue abordada por la prensa y sobre la presunta agresión de la intérprete, evitó hablar del tema aunque no negó los rumores de agresión y también expresó que convocará a una conferencia para hablar al respecto: “Yo sí les voy a dar, porque me interesa darles una entrevista, pero no ahorita, un poquito adelantito”.

Por su parte, la periodista Ana María Alvarado, confirmó la supuesta agresión de la cantante y aseveró que hay videos que muestran las “cachetadas” que le habría dado Alejandra. Además, dijo la razón por la cual Efigenia no podría hablar.

“Tiene contrato de confidencialidad, por eso me imagino que se tendrá que asesorar para ver cómo lo puede platicar”, dijo.

Efigenia también aclaró cómo es la relación con los hijos de Pinal y aseveró que no tiene problemas con ellos. "¿Te has convertido tal vez en una persona non grata ya para la familia Pinal?”, le preguntó un reportero, a lo que contestó: “no, fíjate que sí me quieren, me quieren bien”.

Y añadió que con el que mantiene mayor comunicación es con Luis Enrique Guzmán, a quien ve “muy bien”, incluso, dijo que tiene conversaciones en las que se expresan el cariño que se tienen.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
