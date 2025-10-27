Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal amenaza con revelar fuertes secretos familiares

“Resulta que Efi tiene un contrato de confidencialidad, el chiste es que no puede hablar nada de la familia Pinal, pero ¿qué crees?…

En su programa ‘Con Permiso’, de la cadena Unicable, ‘Pepillo Origel reveló que Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, estaría considerando romper el silencio y compartir detalles de la dinastía Pinal.

La información podría ser divulgada pese a que Ramos enfrenta restricciones legales.

Origel dijo que Efigenia, quien durante años fue asistente y cuidadora de Silvia Pinal, le expresó en una conversación reciente que piensa dar información desconocida de la familia.

“Trabajó con ella y me consta Marthita, cómo Silvia quería a Efi, hasta nos íbamos a comer juntos, porque prefería comer con ella que con otros”, mencionó en el programa.

La relación de confianza entre doña Silvia y Efigenia le habría permitido conocer de primera mano aspectos íntimos de la vida familiar de la actriz.

No obstante, Origel explicó que Efigenia Ramos está sujeta a un contrato de confidencialidad que le impide hablar abiertamente sobre la familia. A pesar de esta limitación, el conductor afirmó que la exasistente estaría dispuesta a revelar información relevante:

“Resulta que Efi tiene un contrato de confidencialidad, el chiste es que no puede hablar nada de la familia Pinal, pero ¿qué crees? Que ella va a hablar y va a contar todas las cosas que sabe, con todo y contrato. Así que ahora sí por fin va soltar todo”, declaró Origel.

Ante cuestionamientos de Martha Figueroa sobre el lugar y momento en que Efigenia podría hacer públicas sus declaraciones, ‘Pepillo’ admitió desconocer los detalles, aunque sugirió que la exasistente estaría buscando asesoría legal antes de tomar una decisión definitiva.

“Yo creo que está buscando quién la asesore”, comentó el conductor.

La posibilidad de que Ramos conceda una entrevista directa fue planteada por Martha Figueroa, sin embargo, ‘Pepillo’ descartó involucrarse personalmente, argumentando tanto la delicadeza de la información como su vínculo de amistad con Silvia Pinal.

El conductor precisó: “Yo no me quisiera meter en eso, porque no está padre. Si fueran las cosas bonitas de Silvia, yo podría contar más, pero lo que quiere contar no”.

En cuanto a las relaciones personales dentro del entorno de la familia Pinal, Origel compartió que Efigenia mantiene una buena relación con Luis Enrique Guzmán, pero mostró reservas respecto a otro miembro de la familia, cuyo nombre no fue revelado.

Origel relató: “Dice que ella sí quiere mucho a Luis Enrique Guzmán, que a él sí lo quiere, pero que a la otra… ay no, qué miedo, y que habla pestes de mí”, sin precisar a quién se refería ni detallar el contenido de las críticas.

Las redes sociales han alimentado las especulaciones sobre la identidad de la persona mencionada por Pepillo Origel. Algunos usuarios sugieren que podría tratarse de Alejandra Guzmán, debido a rumores previos sobre un altercado físico, mientras que otros apuntan a Sylvia Pasquel, con quien Origel ha reconocido un distanciamiento.

De hecho, el presentador de televisión manifestó recientemente su deseo de reconciliarse con Pasquel: “El día que me la encuentre me gustaría platicar con ella, porque no hemos platicado, para qué guardar corajes, yo siempre quise mucho a toda la familia”, según expresó hace unas semanas.

